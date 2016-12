Dragones argentinos: preparan película con diseños de Ciruelo y guión de Bodoc

Las productoras Nomad Vfx y Zioc realizarán la primera película argentina de génerico épico fantástico con dirección de Pablo Helman, Guión de Liliana Bodoc y diseños de Ciruelo Cabral.

Liliana Bodoc, uno de los referentes más importantes de la literatura fantástica latinoamericana, junto a Ciruelo, artista plástico especializado en dragones, se unen en este proyecto que tendrá su versión tanto cinematográfica como literaria.

A su vez, la dirección estará a cargo de Pablo Helman, especialista en efectos visuales (CGI) de grandes producciones de Hollywood como Star Wars, La Guerra de los mundos, Jurassic Park, Día de la independencia, entre otros. La produccion estará a cargo de los productores Fernando Sirianni y Alex Kahanoff.

La historia trata sobre la hermandad entre humanos y dragones. Comienza con la llegada de estos últimos a América Latina en la aldea de los Ochila, un pueblo originario del continente donde el círculo y el fuego es el centro de la vida de sus pobladores.

SOBRE LILIANA BODOC

Nacida en Santa Fe, Argentina. En el 2000 publicó Los días del venado, el primer libro de La saga de los confines, por el que fue premiada en La Feria del Libro de Buenos Aires y obtuvo una mención especial de The White Ravens. En 2002 publicó la secuela Los días de la sombra y en 2004 completó la saga con Los días del fuego.

SOBRE CIRUELO (Gustavo Cabral)

Nacido en la Ciudad de Buenos Aires, es un artista plástico del género fantástico. Ilustró portadas de álbumes de rock como The 7th Song de Steve Vai, realizó imágenes para las Cartas Magic editadas por Wizards of the Coast, trabajó para Berkley Publishing Group, Tor Books, Warner Books, Ballantine, las revistas Heavy Metal, Playboy, etc. Publicó siete libros, entre ellosHadas y Dragones en 2008 y El gran libro del dragón en 2010.

LA EMPRESA

SOBRE NOMAD VFX

Nomad VFX es una Productora Audiovisual independiente, especializada en Visual Effects con sede en Buenos Aires – Argentina, que abrió sus puertas en marzo del año 2010.

La misma fue creada mediante la fusión de un productor de cine – Fernando Sirianni – y un director VFX – Juan Pablo Pires -, con una clara estrategia; desarrollar un modelo de producción basado en los Visual Effects para implementarlo en la cinematografía Latinoamericana.