Halloween: La Saga De Michael Myers

Por Eduardo Alberto Guzmán Novoa

Con el nombre de Halloween el director John Carpenter lanzó una simple y barata película que pasó a convertirse en uno de los íconos del cine de horror. Sin darse cuenta, creaba a un personaje que también pasó a convertirse en representante de esa curiosa festividad americana: Michael Myers

Calabazas con caras talladas; niños disfrazados de espantajos y que recorren las casas pidiendo dulces ("Trick or treat!"); travesuras para quienes no dan nada; imágenes de castillos, murciélagos, telarañas, fantasmas, duendes, esqueletos, zombies, brujas, vampiros, hombres-lobo o demonios por todas partes. Es la noche del 31 de octubre, la Noche de Brujas... Halloween.



Y fue también la fecha que escogió el director John Carpenter para lanzar una simple película que pasó a convertirse en uno de los íconos del cine de horror, de paso que creaba a un personaje que también pasó a convertirse en representante de esa curiosa festividad americana. Su nombre: Michael Myers, conocido también como "The Shape" (algo así como "La Silueta" o "La Forma"), el Boogeyman ("Coco", "Hombre del Saco", etc.) del siglo XX. Su disfraz: una máscara de fantasma. Su lugar de acción: el pueblito de Haddonfield, en Illinois. El nombre de las películas de esta saga: HALLOWEEN.



UN POCO DE HISTORIA



Allá por el siglo VI A.C., los antiguos celtas del norte de Europa celebraban el Samhein (o La Samon); ese 31 de octubre, seres del más allá venían a la tierra para crear un ambiente de terror y muerte. Los diabólicos sacerdotes druidas ofrecían macabros sacrificios humanos (para así aplacar a estos demonios).



Ya cristianizados los celtas, el Samhein se convirtió en superstición: coincidía con la víspera del Día de Todos los Santos (1º de noviembre) y del Día de los Difuntos (2 de noviembre). Esa fecha se convirtió en sinónimo de miedo a la muerte y los fantasmas. Inmigrantes irlandeses trajeron esta superstición a América, donde pasaría a ser conocida como "Halloween", corrupción de "All Hallow's Eve", en inglés antiguo, que en inglés moderno significa "All Hallows Eve", o sea "Víspera de Todos los Santos".



El símbolo del Halloween fue una calabaza conocida como "Jack-o-'Lantern", corrupción de "Jack of the Lantern", o sea "Jack de la Linterna"; según la superstición irlandesa, Jack-o-'Lantern fue un malvado que no era admitido ni en el cielo ni en el infierno; así, vagaba por los caminos portando una linterna primitiva hecha de un vegetal. La gente lo ahuyentaba poniendo una linterna similar en sus ventanas.



La tradición de "Trick or treat" (truco o trato), donde si no se da dulces a los niños éstos hacen travesuras, parece remontarse a las persecusiones de los católicos en Inglaterra.



Las fiestas de disfraces aluden a la superstición de los pueblos celtas, que se disfrazaba de monstruos para pasar desapercibidos ante los seres malignos sueltos la noche de Samhein, además de montar escenografías macabras o preparar alimentos para ofrecérselos a las malévolas entidades.



Y desde 1978 hay otro elemento que ya forma parte de la mitología del Halloween: una saga de films de horror, donde se creó un siniestro personaje que nos devuelve el primitivo miedo que inspiraba esa oscura festividad. El Boogeyman ya tiene un nombre, un rostro (mejor dicho, una máscara) y una fecha característica.



Es Michael Myers... The Shape.



DE FILM INDEPENDIENTE A FRANQUICIA



En 1978, John Carpenter planeaba una continuación del film de terror BLACK CHRISTMAS (1974), pero las negociaciones para obtener los derechos no progresaron. Fue así que decidió hacer una película totalmente nueva, usando los elementos argumentales que ya tenía listos para la posible secuela.



Fue así que, en solo veinte días y con solo $300,000 como presupuesto, dirigió una cinta de terror que iba a titularse THE BABYSITTER MURDERS. El guión (escrito por el propio Carpenter) era de lo más simple: un loco fugado que comete crímenes en la noche de Halloween. El aspecto del asesino era de un mecánico con máscara de fantasma... en realidad, el blanqueado rostro de William Shatner (el capitán Kirk de STAR TREK), con los agujeros oculares agrandados. La música (compuesta por el propio Carpenter) hasta parecía un plagio del "Tubular Bells" de EL EXORCISTA (The Exorcist, 1973), solo que a piano.



¿Un film independiente más? No, un inesperado éxito que recaudó $50,000,000 y que marcó un hito en los serial-killers del cine.



El éxito de HALLOWEEN (que fue el título definitivo) movió a Carpenter a planear una saga de películas de terror con ese título: todas serían historias diferentes entre sí y sin más conexión que acontecer precisamente las noches de Halloween. Sin embargo, las cosas no salieron como Carpenter planeaba.



En efecto, se intentó exprimir el éxito de la primera película continuando (y concluyendo) la aparentemente incompleta historia de Michael Myers, en una secuela obviamente inferior. El éxito no fue el esperado y finalmente Carpenter tuvo oportunidad de realizar su proyecto original: una historia totalmente diferente.



Pero la tercera película, si bien era imaginativa, fue una contrariedad para los fans de las dos anteriores entregas, pues The Shape para nada aparecía en esta historia. Las dos apariciones previas del Boogeyman con máscara de fantasma habían bastado para definir la saga. Carpenter (que aquí solo hizo de productor), pese a todas sus buenas intenciones, vio frustrado su deseo original de una saga de films de Halloween con temas distintos entre sí.



Es así que para la cuarta entrega se retoma la historia de Michael Myers (ya Carpenter se desligaría de la saga), donde de manera algo incongruente se trata de continuar la historia "concluida" en la segunda película. Se trata de sacar de circulación a nuestro Boogeyman, para acabar insinuando que su maldad tendrá un nuevo protagonista.



Pero al parecer no se quiso reemplazar a The Shape; había que hacerlo volver. Y en la quinta película no solo se lo salva en el último minuto (repitiendo la escena final de la película precedente), sino que se le da un cierto grado de humanidad (!), arruinando así su imagen de personificación del Mal. Por otra parte, también se mete el elemento de la "conspiración": alguien no-identificado está oscuramente interesado en Michael Myers... alguien que dará un final abierto (y apto para especulaciones) a esta cinta.



Llegamos así a la sexta película... que parece descuadrarse del planteamiento original. Ya no hay alusiones o preguntas sin contestar aquí: MICHAEL MYERS ES REALMENTE UN SER SOBRENATURAL. La insinuada conspiración queda ya explicada, aunque dejando muchas preguntas sin contestar. Solo viendo la versión "director's cuts" (ya trataré de eso) se puede decir que la historia tiene un cierto sentido... y un final ya más comprensible.



Al igual como la DC Comics en una ocasión, la saga de Halloween estaba pasando por su crisis: la línea argumental estaba ya muy enredada. Era necesario hacer algo.



Es así que llega la séptima película; se le propuso a John Carpenter la dirección, pero éste no aceptó volver a la saga que había abandonado (él siempre quiso que fuesen historias diversas). Así que el nuevo director optó por una una práctica solución: partir desde cero. El resultado fue un film que dejaba bien claro que debíamos ignorar lo visto en las entregas 4, 5 y 6, de paso que se trataba de recuperar el espíritu del film original de hacía veinte años... y dar un final inesperado a esta serie de cintas de The Shape.



Pero nadie está dispuesto a soltar una franquicia millonaria, así que se frustró la que debió ser (ahora sí) la última aventura de Michael Myers, de una manera imaginativa (hay que reconocerlo). Y llega así una novena cinta, donde nuestro Boogeyman vuelve a hacer de las suyas en la noche de Halloween. Un argumento que parece inspirado en THE BLAIR WITCH PROJECT y VIERNES 13... y un comienzo que concluye con la razón de ser de The Shape.



Y en cuanto a una décima aventura (es seguro que la habrá)... Bien, esperemos que rectifique el camino y no se convierta en un nuevo Jason Voorhees.



LA SAGA



Las hasta ahora nueve películas de HALLOWEEN han conocido todas más de una versión, en especial a su pase en la televisión. Lo malo es que la mayoría de las versiones conocidas son resúmenes de sus originales, con variados cortes que nunca debieron de haber sido hechos. Es viendo los "director's cuts" que se puede tener una visión amplia de esta saga.



A continuación, un breve recorrido por estas nueve películas. He tratado de ver las nueve versiones "completas" (a veces no he podido, y he tenido que documentarme al respecto), tomándome la molestia de señalar esas escenas en este resumen.



Bien, aquí vamos. Trick or treat!



HALLOWEEN

Halloween, 1978

A.K.A. "La Noche de Halloween"

Director: John Carpenter



Haddonfield (Illinois), 1963: Michael Myers, un niño de seis años con antifaz y traje de payaso, asesina a su hermana de diecisiete años Judith Margaret a puñaladas, la noche de Halloween.



La noche del 30 de octubre de 1978, el Dr. Sam Loomis, psiquiatra de Michael Myers, acompañado de la enfermera Marion Chambers, se dirige al asilo Smith's Grove-Warren County Sanitarium donde su paciente ha estado catatónico por quince años. Durante una fuga masiva de internos, Michael Myers (ahora de 21 años) escapa.



Al día siguiente, el pueblito de Haddonfield se prepara a recibir la noche de Halloween. Laurie Strode, una adolescente de diecisiete años que es un "ratón de biblioteca", rechaza acompañar a sus amigas Annie y Linda a una fiesta, y se prepara para hacer de babysitter esa noche, cuidando al niño Tommy Doyle.



Mientras, el Dr. Loomis ha llegado, siguiéndole la pista a su paciente. Él y el sheriff Leigh Brackett (padre de Annie) encuentran que Michael Myers se refugió en su antigua casa, ahora abandonada: un perro medio devorado es hallado ahí. El médico le aclara al agente que Myers no es un loco cualquiera, ni siquiera un ser humano (?), sino que es pura y simplemente... EL MAL.



Llega la noche. Mientras los niños van de un lado a otro pidiendo "Trick or treat!", Michael Myers aparece, con un traje de mecánico y una máscara de fantasma. La primera en caer bajo el feroz cuchillo de carnicero de The Shape es es Annie, seguida de Linda y su novio Bob.



Es así que este siniestro asesino llega a la casa de los Wallace, donde Laurie Strode y los niños ven films de sci-fi y terror.



Los niños, aterrados, ven a Michael Myers como el temido Boogeyman. Finalmente, tras un espeluznante acoso, Laurie se queda sola en la casa, enfrentando al homicida enmascarado.



Cuando parece que Laurie está perdida, ésta despoja a su atacante de su máscara, lo que lo hace soltarla momentaneamente... instante aprovechado por el Dr. Loomis, quien llega en ese preciso instante. El psiquiatra apunta contra el otra vez enmascarado asesino y dispara seis veces, haciéndolo caer por un balcón.



La espantada Laurie pregunta si se trataba del Boogeyman, a lo que el doctor contesta afirmativamente. Pero al asomarse a ver el cuerpo de su antiguo paciente, Loomis descubre que... ha desaparecido.



HALLOWEEN II

Halloween II, 1981

A.K.A. "¡Sanguinario!"

Director: Rick Rosenthal



Haddonfield, la noche del 31 de octubre de 1978. El Dr. Loomis encabeza la cacería de Michael Myers, mientras Laurie Strode es internada en el Haddonfield Memorial Hospital.



Pese a los balazos recibidos en el pecho y las caídas previas, The Shape recorre Haddonfield, sembrando muerte. Se forma una chusma enfurecida, que solo atina a apedrear la vacía casa de los Myers. Mientras, Michael Myers es supuestamente atropellado en un terrible accidente: su cuerpo queda calcinado.



Ante esta noticia, la búsqueda disminuye. Pero Loomis no está convencido que haya sido el fin de "esa cosa".



En el hospital Laurie se entera que el asesino es Michael Myers, ante lo que reacciona espantada, aún pese a la afirmación que murió quemado. Su amigo, el enfermero Jimmy hace lo posible por calmarlo.



En la morgue, se descubre que el difunto es un adolescente borracho que, con disfraz similar al de The Shape, fue atropellado. La cacería se reanuda.



Los habitantes de una casa tienen la mala suerte de cruzarse con nuestro Boogeyman. Lo pagan con sus vidas.



Loomis y Brackett encuentran que Michael Myers se refugió brevemente en una escuela vacía. Es hallado el dibujo de una familia, con la "hermana" apuñalada. Y en una pizarra Myers escribió la palabra SAMHEIN.



Las altas autoridades de Illinois deciden que el Dr. Loomis sea retirado de la persecusión de Michael Myers. El doctor es sacado de Haddonfield en un auto patrullero, junto con la enfermera Marion Chambers, a quien explica el significado del Samhein. Ésta, por su parte, le explica a Loomis el motivo de su su exclusión en la cacería del Boogeyman: Laurie Strode, la adolescente a quien salvó el doctor, es en realidad la hermana de Michael Myers, adoptada por los Strode al quedar huérfana. Su identidad fue ocultada por su seguridad.



Loomis comprende todo ahora: en 1963, Michael mató a su hermana de diecisiete años... ¡ahora busca hacer lo mismo con su otra hermana de diecisiete años! Amenazando al policía con un arma, le ordena que lo regresen a Haddonfield.



En el hospital, The Shape incursiona en busca de Laurie. Da muerte a varios inocentes. Solo parece salvarse Jimmy, quien cae en un ridículo accidente [ESCENA CORTADA]. Mientras, Laurie tiene pesadillas con su hermano, recordándolo como un niño catatónico a quien visitaba: él salía de su inmovilidad y le dirigía una aterradora mirada.



Se despierta y sale al desierto pasillo, donde encuentra su pesadilla hecha realidad: su enmascarado hermano viene por ella.



Tras una angustiosa persecusión, la adormecida Laurie logra salir al exterior, hallando al exánime Jimmy [ESCENA CORTADA], justo cuando llega el Dr. Loomis y compañía. El psiquiatra dispara contra el Boogeyman, "matándolo"... el imprudente policía que se acerca a verlo acaba con el cuello cortado [ESCENA CORTADA].



Mientras la enfremera Chambers sale a pedir ayuda, Loomis y Laurie se ocultan en una sala llena de tanques de gas, seguidos del "resucitado" Boogeyman. Éste logra romper al puerta y, tras hundir su cuchillo en Loomis, se lanza contra su aterrada hermana. Ésta reacciona en el último minuto, cegándolo de dos disparos con el arma del doctor.



Aprovechando esto, el malherido Loomis comienza a abrir todos los tanques, mientras que Laurie huye del lugar. Loomis enciende su encendedor y toda la habitación vuela por los aires en una espectacular explosión. Desde su escondite, Laurie ve a The Shape salir del fuego, convertido en una tea humana... para derrumbarse frente a ella.



Al día siguiente, en medio de policías, periodistas y curiosos, Laurie es subida a una ambulancia. Ahí un cuerpo exánime cobra vida... es Jimmy, con el brazo fracturado; ambos se abrazan [ESCENA CORTADA].



HALLOWEEN III: TEMPORADA DE BRUJAS

Halloween III: Season of the Witch, 1983

A.K.A. "El Día de la Bruja"

Director: Tommy Lee Wallace



Faltando pocos días para la noche Halloween, al Dr. Daniel Challis le ha tocado atender a un paciente peculiar. Se trata de Harry Grimbridge, un espantado individuo que clama que va a ocurrir una calamidad. Poco después, Grimbridge es asesinado por un extraño caballero, hundiéndole los dedos en los ojos [ESCENA CORTADA]. El elegante homicida se incinera a sí mismo minutos después.



Dan recibe la visita de Ellie Grimbridge, hija Harry. Ambos comienzan una investigación del hecho. Su punto de partida: una infantil máscara de Halloween que el difunto llevaba consigo.



Su pesquisa los lleva a Santa Mira, un pueblito de California, donde se asienta Silver Shamrock, compañía propiedad del irlandés Conal Cochran, que ha estado fabricando unas máscaras de Halloween que se han vendido masivamente entre los niños de toda América.



Haciéndose pasar por clientes que forman parte de una gira publicitaria, Dan y Ellie descubren que las máscaras ahí fabricadas son más que simples juguetes. Una cliente curiosa que examinaba minuciosamente el trébol-distintivo que todas las máscaras llevan, muere violentamente [ESCENA CORTADA]. Mientras, Dan se comunica con una colega, que examinaba los restos del asesino de Harry; ella ha descubierto algo increible pero no alcanza a comunicárselo, pues un hombre de aspecto similar al homicida le da muerte con un taladro.



La pareja descubre que Cochran tiene en su poder una de las piedras de Stonehenge, que había sido misteriosamente robada de Inglaterra, y que con fragmentos de ella hace los distintivos de sus máscaras. Ambos son capturados por los empleados y obreros de Silver Shamrock, quienes para sorpresa de Dan son... ¡robots!



Separado de Ellie, Dan es llevado ante el mismo Cochran, quien le muestra el verdadero propósito de sus máscaras: encerrando a una familia de clientes en una habitación "de prueba", los hace ver la tan anunciada "sorpresa" que las máscaras prometen televisar la noche de Halloween. Aparece una imagen televisiva de Jack-o-'Lantern, se oye una tonada musical, el hijo de la familia se coloca su máscara... y cae muerto, para que de su cabeza surjan todo tipo de alimañas ponzoñozas (la madre muere del espanto y el padre es mordido por una víbora).



Cochrane le revela a Dan que los druidas desean recobrar el poder que sus ancestros tenían en la noche de Samhein, gracias a los sacrificios humanos que efectuaban. Ahora, con el poder de la piedra de Stonehenge, todos los niños de América que compraron sus máscaras serán parte del más grande sacrificio efectuado desde la antigüedad. Así, los druidas recuperarán su antiguo poder y gobernarán la tierra.



Dan logra escapar, rescata a Ellie y sabotea las instalaciones de Silver Shamrock, lo que provoca la destrucción de todos los sirvientes-robot de la empresa y que el ya descontrolado poder de la piedra de Stonehenge acabe aniquilando al propio Cochrane.



Se aproxima la hora de la transmisión del fatal "embrujo musical" y cientos de niños de América se ponen sus máscaras y se preparan para escuchar la tan promocionada sorpresa. Dan intenta impedir el masivo sacrificio humano, pero es detenido por la propia Ellie, quien le ataca... en realidad es uno de los robots de Cochrane, con la imagen de la asesinada Ellie.



Tras decapitar a la Ellie-robot, Dan llega a un establecimiento comercial y previene telefónicamente a los canales televisivos que no emitan la "sorpresa" anunciada por la compañía Silver Shamrock. Uno por uno, los canales comienzan a anunciar que el programa ha sido suspendido por razones de fuerza mayor. Los niños enmascarados comienzan a buscar en los otros canales de un televisor, hasta que encuentran una emisora que sí está transmitiendo el fatal programa. Dan pide a gritos que anulen ese canal televisivo, pero la emisora sigue transmitiendo... y los niños comienzan a escuchar la mortífera música.



HALLOWEEN 4: EL REGRESO DE MICHAEL MYERS

Halloween 4: The Return of Michael Myers, 1988

Director: Dwight H. Little



Haddonfield Memorial Hospital, la noche del 31 de octubre de 1978. Los bomberos sacan del incendiado local al herido Dr. Loomis, mientras que apagan el fuego que consume al exánime Michael Myers. Al ver esto, Loomis exclama "¡Déjenlo que arda!", sin que le hagan caso [ESCENA CORTADA].



Ridgemont Maximum Security Hospital, 30 de octubre de 1988: Michael Myers ha permanecido en coma por una década. Cuando estaba siendo trasladado a otro hospital, dos enfemeros comentan que, tras la muerte de su hermana Laurie Strode, al Boogeyman solo queda un pariente en el mundo: la pequeña Jamie Lloyd, hija de Laurie... SU SOBRINA. Al oir esta revelación, Michael sale de su coma y, tras dar muerte a los paramédicos, huye rumbo a Haddonfield.



El Dr. Loomis se entera del hecho y, tras rechazar que The Shape haya muerto en un accidente de la ambulancia, se lanza a darle caza junto con el sheriff Ben Meeker.



En Haddonfield, Jamie vive con su familia adoptiva, los Carruthers. La niña sufre de terribles pesadillas con su malévolo tio, en especial en esta fecha. A manera de distraerla, su hermana adoptiva Rachel la lleva a pasar una entretenida velada de Halloween. Pero cuando la niña elegía cuál sería su disfraz, ve a un extraño hombre con traje de mecánico que, en la tienda de disfraces, roba una máscara de fantasma.



Llega la noche... y el terror comienza. En la búsqueda de su sobrina, The Shape da muerte a varias víctimas inocentes. Las perseguidas Jamie y Rachel se ocultan en la casa del sheriff Meeker, en un inútil intento de despistar al Boogeyman. Finalmente, Loomis y su equipo llegan al rescate y, tras una espeluznante persecusión, salvan a Jamie y vuelan con dinamita a Michael Myers.



La pesadilla ha terminado, la traumada Jamie es llevada de vuelta a su casa y el Dr. Loomis está feliz de haber aniquilado a esa maldad hecha hombre. Sin embargo, alguien coge un cuchillo, se pone un antifaz y apuñala a la madre adoptiva de Jamie.



Loomis ve al asesino y lanza un grito de espanto, tras lo cual es detenido cuando estaba a punto de disparar contra el homicida. Se trataba de la inexpresiva Jamie, con disfraz de payaso, antifaz y un cuchillo en la mano.



El horror ha vuelto a comenzar.



HALLOWEEN 5: LA VENGANZA DE MICHAEL MYERS

Halloween 5, 1989

A.K.A. "Halloween 5: The Revenge of Michael Myers"

Director: Dominique Othenin-Girard



Haddonfield, la noche del 31 de octubre de 1988. Perseguido por la policía, Michael Myers cae en una mina, que es volada con dinamita. Pero el asesino se precipita por un río subterráneo. Es hallado por un ermitaño medio loco, que se lo lleva consigo, aunque no logra despertarlo.



31 de octubre de 1989: Michael sale de su coma y, tras matar al ermitaño, sale a buscar una nueva víctima: su sobrina Jamie.



La niña ha estado todo este año internada y recibiendo tratamiento psiquiátrico intensivo, desde que ella asesinó a su madrastra. El Dr. Loomis ha estado muy atento de ella, pues sus pesadillas con su infernal tío han aumentado, hasta el punto que deduce que existe un enlace telepático entre Jamie y Michael Myers.



Llega la noche y The Shape hace su aparición. Una vez más, varios inocentes pagan con sus vidas el haberse cruzado en el camino del asesino enmascarado, entre ellos Rachel, la hermanastra de Jamie. Finalmente, la niña logra huir de su perseguidor con ayuda de Tina, la mejor amiga de Rachel.



Sin embargo, alguien observa todo esto de lejos: un misterioso hombre de traje negro.



Tras una increible persecusión en automóvil, el Dr. Loomis se aventura a intentar algo más que solo destruir al Boogeyman: trata de razonar con él. Está poseído por el Odio, y tal vez con la ayuda de la pequeña Jamie pueda librarse de esa Maldad que lleva dentro de sí.



El Hombre de Negro sigue observando todo, oculto.



Pese a las medidas de seguridad para proteger a Jamie de su maligno tío, éste logra despachar pronto a los guardianes y finalmente llega ante su infantil víctima, quien comienza a implorarle con palabras similares a las que usó Loomis.



Michael parece entender. Baja su cuchillo y se despoja de su máscara. Jamie contempla con compasión las cicatrices de su rostro, mientras que una lágrima sale de los ojos del desenmascarado Boogeyman.



Pero este conmovedor instante es breve. Michael reacciona violentamente, echa de su lado a la niña, se coloca otra vez su máscara y recoge su cuchillo. La persecusión se reanuda. Pero Loomis lo hace caer en una trampa: con una fuerte red logra dominarlo.



Mientras, el Hombre de Negro sigue al acecho, viendo cómo Michael Myers es encadenado en la celda más segura de la comisaría, donde será llevado a donde nunca pueda escapar. Loomis y Jamie se alegran de ver al Boogeyman firmemente sujeto, aliviados de que ahora se tomen todo tipo de medidas de seguridad contra él. Salen de la comisaría.



Repentinamente se oye una explosión y varios disparos. El Hombre de Negro, armado con una ametralladora, da muerte a todos los policías. La pequeña Jamie entra y llora al ver la celda de su tío volada con dinamita y las cadenas que lo sujetaban abiertas.



The Shape ha desaparecido.



HALLOWEEN: LA MALDICION DE MICHAEL MYERS

Halloween: The Curse of Michael Myers, 1995

Director: Joe Chapelle



Haddonfield, la noche del 31 de octubre de 1989. La pequeña Jamie ve espantada que Michael Myers ha sido liberado de su celda. En ese instante, el mismo Hombre de Negro que rescató a su peligroso tío la secuestra [ESCENA CORTADA].



30 de octubre de 1995. La adolescente Jamie, que ha estado prisionera de misteriosos Hombres de Negro durante todos estos años, logra escapar de sus captores, con un recién nacido en sus manos. El jefe de los Hombres de Negro ordena a un discípulo que la persiga y traiga de vuelta al bebé. Este discípulo es... ¡Michael Myers!



La fugitiva Jamie oculta al niño y luego sigue huyendo. Acorralada por el Boogeyman en un desierto granero, éste la ensarta en una puntiaguda maquinaria. Mientras, un muchacho encuentra al pequeño y huye con él.



El joven es Tommy Doyle, quien fue cuidado por la difunta Laurie Strode aquella noche de Halloween de 1978. Tommy, quien está obsesionado con Michael Myers, se pone en contacto con el Dr. Loomis y le informa de todo. Mientras, The Shape acecha.



En la casa que una vez fue de los Myers vive la familia Strode, parientes de los padastros de Laurie. Michael, que por ahí pasaba, no duda en dar muerte al padre de familia, electrocutándolo hasta hacer estallar su cabeza [ESCENA CORTADA]. Paralelamente, el Dr. Loomis llega a Haddonfield para comenzar la investigación, con la ayuda de un amigo, el Dr. Wynn.



Mientras tanto, Kara, la hija del difunto Mr. Strode, se prepara con su hijo Danny a recibir la noche de Halloween. Pero el pequeño Danny comienza a tener un contacto telepático con Michael Myers. La llegada de Tommy aclara todo; él, junto con el Dr. Loomis, han descubierto que Michael está maldecido por la hermandad Thorn... druidas; una cicatriz en forma de rayo (idéntica a una runa celta), que Myers lleva en la mano, es la prueba de que él debe asesinar a sus parientes para crear un mundo mejor (para los druidas).



Michael Myers aparece y comienza la persecusión. Finalmente, nuestros amigos parecen estar a salvo del Boogeyman.



Sin embargo, la hermandad Thorn parece tener agentes y espías por todas partes. Mientras el Hombre de Negro mata a la hospitalizada Jamie de un disparo [ESCENA CORTADA], otros secuestran a Kara y al bebé. Se descubre que el Hombre de Negro, jefe de la hermandad Thorn, es nada menos que el propio Dr. Wynn. Y que fue él quien, usando sus poderes druidas, ordenó a Michael que violara a la prisionera Jamie [ESCENA CORTADA]. Resultado: el tan buscado bebé es el hijo de Michael Myers.



Finalmente, la hermandad Thorn parece haber logrado su objetivo: han recobrado al bebé. En una especie de altar-quirófano de Smith's Grove Sanitarium, los druidas se disponen a efectuar la útima parte de su plan: el sacrificio del niño. Kara y Danny son prisioneros de estos druidas, que planean convertir a Danny, con sus rituales, en otro Boogeyman [ESCENA CORTADA]. Sin embargo, se da un hecho inesperado.



Tommy y el Dr. Loomis llegan y liberan a Kara y Danny, tras lo cual huyen perseguidos por The Shape. Es así como llegan a una especie de laboratorio secreto donde se practica paralelamente ciencia y magia negra. El Dr. Wynn está obsesionado con la "Maldad Pura" de Michael Myers y cree poder aislarla mediante su ADN.



Pero lo que los fugitivos contemplan es el inmiennte sacrificio del bebé, en una especie de altar/quirófano; Kara acierta a gritarle a Michael que el bebé que está siendo inmolado es de él [ESCENA CORTADA]. Nuestro Boogeyman tiene entonces una reacción inesperada: violentamente da muerte a sus amos druidas, incluido el Dr. Wynn, lo que es aprovechado por Loomis y compañía para huir.



Michael vuelve a la carga, pero Tommy tiene un as en la manga: una runa celta que representa al Bien, y con la que neutraliza la invulnerabilidad de The Shape [ESCENA CORTADA]. Después de matar aparentemente al asesino, golpeándolo con un tubo metálico, nuestros amigos logran escapar.



Todos huyen excepto Loomis, quien decide volver y acabar de una vez con esa infernal criatura. Pero cuando se acerca adonde había caído Michael Myers, tan solo encuentra su máscara... él ha desaparecido.



HALLOWEEN H20: VEINTE AÑOS DESPUÉS

Halloween: H20. Twenty Years Later, 1998

Director: Steve Miner



Haddonfield, 30 de octubre de 1998. Marion Chambers, enfermera y ayudante del fallecido Dr. Sam Loomis, llega a su casa y encuentra que sus archivos sobre el caso de Michael Myers han sido registrados, desapareciendo los que tratan de Laurie Strode. La mujer sospecha que el misterioso ladrón aún está en la casa y pide ayuda a dos vecinos. Prontos éstos son muertos por el intruso, que resulta ser... ¡The Shape! Marion trata de huir, pero tiene el mismo fatal destino.



La policía llega y deduce que el autor debió ser Michael Myers, de quien no se sabía nada desde hace veinte años.



Summer Glen, California. Keri Tate, una maestra de escuela, tiene pesadillas con el Boogeyman en estas épocas. El motivo es que ella es, en realidad, Laurie Strode. Después de ese fatal Halloween de 1978, ella decidió fingir su muerte y así escapar de su homicida hermano. Pero ni aún así se siente segura.



Vive con su hijo adolescente John, quien le molesta que siempre en Halloween se encierre con él bajo llave. Tratando de reponerse de su trauma y su adicción al alcohol, autoriza a su hijo que acuda a una fiesta con otros amigos.



Mientras que John, su novia Molly y sus alegres amigos organizan su propia fiesta en una mansión (vigilados por el guardián Ronnie), su madre recibe la romántica visita de su colega Will, a quien revela su verdadera identidad y su trauma: su hermano Michael Myers mató a su hermana Judith, de diecisiete años, una noche de Halloween; quince años después, trató de matarla a ella, de diecisiete años, en Halloween. Ya han pasado veinte años desde entonces.



¡Súbitamente recuerda que su hijo John cumplió, hace poco, diecisiete años!



Mientras, The Shape hace su aparición en la privada fiesta de Halloween, burlando fácilmente la "vigilancia" del cómico Ronnie. Uno tras otro, los chicos van cayendo asesinados. Al final, solo quedan John y Molly, tratando de huir del Boogeyman.



La llegada de "Keri" y Will los salva, si bien Michael Myers la reconoce al instante: es su hermana Laurie Strode... viva.



Will dispara contra Michael, pero le da al pobre Ronnie por error; al acercarse a ver a su víctima, es sorprendido por aquel a quien quería matar, lo que le cuesta la vida.



Finalmente, John y Molly logran huir de la casa... pero Laurie decide quedarse y enfrentar definitivamente a The Shape. Así, cominza una espeluznante cacería-persecusión, que culmina con el acuchillado Michael cayendo desde un segundo piso y quedar inerte. Laurie se acerca a rematarlo, pero es retirada por Ronnie, quien solo estaba malherido.



Llega la policía y los paramédicos, quienes retiran los cadáveres y toman declaraciones. Laurie, al ver que el "cadáver" de su malévolo hermano es subido a una ambulancia, toma un arma y, tras amenazar a todos, roba el vehículo.



Ya en la desierta carretera, el Boogeyman resucita. Pero Laurie ya esperaba esto y lo arroja al pavimento, tras lo cual lo enviste con la ambulancia, cayendo todos por una ladera. Laurie, quien había llegado a saltar, ve a su peor pesadilla atrapada entre el vehículo y un árbol.



Cogiendo un hacha, Laurie se aproxima a ultimar a su hermano, quien le tiende una mano, suplicante. Con lágrimas en los ojos, solo se atreve a tocar sus dedos... tras lo cual, ¡decapita a Michael Myers!



La pesadilla ha terminado.



HALLOWEEN: RESURRECCION

Halloween: Resurrection, 2002

A.K.A. "Halloween H2K: Evil Never Dies"

Director: Rick Rosenthal



Grace Anderson Sanitarium, 31 de octubre del 2001. Dos enfremeras conversan acerca de una interna, Laurie Strode, quien lleva ya tres años en ese sanatorio. Ella enloqueció al creer que había matado finalmente al asesino Michael Myers, su eterno perseguidor... y ver con sus propios ojos que a quien había decapitado era uno de los policías que acudieron en su ayuda. (Michael "resucitó" y, tras triturarle la laringe, intercambió ropas y máscara con el desmayado agente).



A diferencia de los anteriores años, en este Halloween Laurie no está alterada por la inminente llegada del criminal Boogeyman. En efecto, Myers hace su aparición, y tras deshacerse de unos guardias, se lanza a la búsqueda de su hermana. Pero esta vez, ella lo esperaba preparada.



Así, Laurie es perseguida por Michael una vez más. Ambos llegan a la azotea, donde el asesino cae en una trampa preparada con anticipación (acaba colgado de cabeza). Tras asegurarle que nunca descubrirá el paradero de su hijo John [ESCENA CORTADA], Laurie se dispone a soltarlo en el vacío, pero no desea cometer el error de tres años atrás. Cuando se acerca a desenmascararlo, éste la coge y le hunde un cuchillo. Laurie se despide con un beso de su hermano y cae en unos arbustos.



Una vez más, dejando sangre tras de sí, The Shape desaparece.



Haddonfield, 31 de octubre del 2003. Los creadores de DANGERTAINMENT, un show de Internet, han decidido transmitir un programa en vivo desde la deshabitada casa de un famoso asesino... Michael Myers.



La desierta casa de la familia Myers es pronto llenada de cables y cámaras televisivas. Pero lo que todos ignoran es que la casa no está vacía; alguien sigue viviendo ahí.



Llega la noche. En una fiesta adolescente de Halloween, un grupito (cada vez más numeroso) de chicos sintoniza el show DANGERTAINMENT, directamente desde la casa del Boogeyman. al principio, todo parece un programa "en vivo" de lo más corriente: se "descubren" los viejos juguetes de Michael Myers, instrumentos de tortura (?), un Michael Myers "impostor" hace una asustadora aparición... etcétera.



Pero hay también cosas no-programadas. Se descubre un cuarto secreto en el sótano, donde "alguien" ha estado viviendo a oscuras, bebiendo agua de un grifo, comiendo ratas crudas, y pasándose siempre en un camastro. ¿Quién sería?



Pronto aparece el inquilino de esa casa: Michael Myers. Ante el espanto de los muchachos de la fiesta de Halloween (que lo ven todo vía Internet, "en vivo y en directo"), The Shape comienza a asesinar, uno por uno, a los organizadores del show que han invadido su hogar.



Los aterrados chicos de la fiesta atinan a comunicarse con los del DANGERTAINMENT enviándoles mensajes de texto vía teléfono celular, previniéndoles de posibles rutas de escape o ante la proximidad del temido Michael (la ventaja de las cámaras por toda la casa). A pesar de esto, el asesino enmascarado sigue cobrando víctimas.



Finalmente, en el garage convertido en sala de monitoreo, The Shape acorrala a la pareja sobreviviente. Pero la repentina aparición de un tercer sobreviviente equilibra la situación: enredado en unos cables eléctricos, Myers acaba electrocutado.



La policía llega y los que quedan vivos del reality-show reconocen lo morboso de este tipo de eventos cuando buscan solo rating. Han aprendido su lección. Mientras, el frito cadáver de Michael Myers es llevado en una ambulancia.



En una morgue, una doctora forense se dispone a hacerle la autopsia al asado asesino. Pero al momento de quitarle la máscara... los ojos del difunto se abren violentamente.



EVOLUCION DEL BOOGEYMAN



Vale la pena analizar a este siniestro personaje, pues su evolución en la saga es notable y, muchas veces, contradictoria.



HALLOWEEN. Lo vemos empezar como un niño que, sin motivo aparente, asesina a su hermana la nocha de Halloween. Más adelante nos enteramso que ha estado catatónico por quince años, esperando. Su psiquiatra, hombre de ciencia, afirma que ese joven no es sino Maldad Pura.



JAMAS vemos su rostro. Una vez fugado del manicomio, usa un traje de mecánico y una máscara de fantasma que nadie sabe de dónde sacó. NUNCA habla, ni siquiera grita o se queja, así le golpeen, disparen o hagan caer de gran altura.



Mata por matar. Sin motivo aparente, se ensaña con Laurie Strode, quien logra salvarse desenmascarándolo por un segundo (visto en video, hay quienes pueden percibir el rostro de Michael en esa penumbra).



Su psiquiatra le dispara a matar, pero al ver que ha huido con seis tiros en el cuerpo, no se sorprende.



HALLOWEEN II. Nos enteramos de un por qué de sus acciones... lo que comienza a echar a perder su imagen de "maldad pura". Resulta que Laurie es la hermana de Michael, y que éste desea matarla igual como hizo con la otra quince años atrás. Por otra parte, hace su aparición la mística palabra SAMHEIN, el Halloween de los antiguos druidas. ¿Por qué la escribió Michael?



En la escen final, Myers queda claramente CIEGO, al recibir un balazo en cada ojo. Luego el Dr. Loomis se sacrifica haciendo volar en pedazos la habitación donde estaban. Michael se desploma como una antorcha humana.



HALLOWEEN III: TEMPORADA DE BRUJAS. Michael Myers no es el protagonista de esta historia, que nada tiene que ver con él. Eso sí, aparecen los druidas, quienes mencionan el Samhein que evocara nuestro asesino en su segunda aventura. Por cierto, se puede ver escenas del primer film en una secuencia "de comercial televisivo".



HALLOWEEN 4: EL REGRESO DE MICHAEL MYERS. Michael Myers está en coma desde hace diez años. Curiosamente, el incendio no le ha dejado sino unas pocas cicatrices, y sus ojos milagrosamente están en buen estado de nuevo (¿magia?)



Laurie Strode está muerta, pero una hija que tuvo vive. Ante esta noticia, Michael resucita y se lanza a dar muerta a esta sobrinita suya: Jamie.



Reaparece el Dr. Loomis (salvo unas cicatrices y cierta cojera, está intacto del incendio), quien acaba salvando a la pequeña Jamie y provocando la muerte de Michael Myers. Pero la traumada niña parece tomar el lugar de su diabólico tío.



HALLOWEEN 5: LA VENGANZA DE MICHAEL MYERS. Tras salvarse de milagro de ser volado con dinamita, Michael regresa un año después a matar a Jamie. Pero no contaba con que el Dr. Loomis se ha ablandado (!) y trata de curar su maldad, mediante la misma niña.



Ahora bien, el hombre que personifica la "maldad pura" inesperadamente denota sentimientos... ¡llegando a desenmascararse y llorar ante Jamie! Por cierto, su rostro no es visible, pues estamos a oscuras.



Un enigmático Hombre de Negro observa de lejos las acciones de Michael Myers, y lo libera de sus captores.



HALLOWEEN: LA MALDICION DE MICHAEL MYERS. Jamie no deja de sufrir. Tras asesinar a su madre, ser perseguida por su tío y pasar un año en un hospital psiquiátrico, es raptada por el Hombre de Negro, quien la mantiene prisionera seis años.



Por si fuera poco, tras haber pasado su adolescencia en una oscura mazmorra, es violada por su propio tío, bajo las órdenes del Hombre de Negro. ¿El motivo de tanto ensañamiento? Que así Jamie engendrará al hijo de Michael Myers.



Finalmente, trata de salvar a ese niño no deseado fugándose con él. ¿Lo logra? NO. Michael la mata, y el Hombre de Negro la remata. Triste final.



¿Quién es el Hombre de Negro y sus secuaces, que tanto poder tienen sobre Michael? Pues son DRUIDAS (¿recuerdan la palabra SAMHEIN del segundo film?)



Así es, Michael tiene una cicatriz/runa en su mano (¿desde cuándo?) y está maldito a seguir matando a cuanto pariente suyo encuentre en su camino (entonces, ¿por qué engendrar un incestuoso hijo en su desdichada sobrina?)



Quedan explicadas todas sus acciones... y se descubre su punto débil. No duda en matar a sus amos cuando se entera que van a sacrificar a SU HIJO. Acaba despojado de su sobrenatural don de sobrevivir a todo y puesto fuera de combate (gracias a otra runa).



Sin embargo, pese a ser otra vez mortal, vuelve a desaparecer tras ser ultimado.



HALLOWEEN H20: VEINTE AÑOS DESPUÉS. ¡Laurie Strode está viva! Su muerte fue una patraña para despistar a su siniestro hermano. Pero, al parecer, fue lo bastante egoista como para abandonar a su hija Jamie y empezar una nueva vida con otro hijo, John.



¿Nadie ha oido hablar de Michael Myers desde hace veinte años? Así parece, los hechos concernientes a Jamie no son recordados por nadie. ¿Una mágica broma de los druidas? ¿O acaso cuando le quitaron sus poderes con la runa mágica, también se borró todo recuerdo de su sobrina?



Nos enteramos que Michael mata a sus parientes cuando tienen diecisiete años, siempre en Halloween. Además, ha recobrado su invulnerabilidad y sobrevive a disparos, cuchilladas y caidas (¿la mágica runa "del Bien" ya pasó su fecha de caducidad?)



Pero será la misma Laurie quien le de muerte, descabezándolo, pese a que expresa sentimientos a la hora de enfrentar su inminente ejecución.



HALLOWEEN: RESURRECCION. Michael Myers está vivo, incluso tras ser decapitado. ¿Otra magia de los druidas? No, fue una confusión, el enmascarado que rogaba por su vida no era sino un policía enmudecido, con el disfraz de Michael... quien huye disfrazado de policía.



(Un momento, ¿un hombre común y corriente cayó a la carretera, fue atropellado y sobrevivió a ser aplastado por una ambulancia contra un árbol? Me pregunto si el llevar la máscara del Boogeyman le habrá transmitido su druídico poder de invulnerabilidad. Eso sí, ninguna magia lo salvó de ser descabezado).



Tres años después, Michael da muerte a su hermana. ¿O no? Solo la vemos caer en unos arbustos y desaparecer.



Pero supongamos que sí fue el fin de Laurie. ¿Cuál será la nueva razón de ser de Michael? ¿John? No, al parecer no tiene ya nada que hacer, mas que pasarla sentado en el oscuro sótano de su desierta casa, bebiendo agua de grifo y comiendo ratas vivas. Nada más.



Serán unos chicos con ganas de hacer un show en la casa de los Myers quienes lo sacarán de su letargo. Ellos hallarán las cadenas y otros aparatos, al parecer dedicados al pequeño Michael... ¿Acaso los Myers, sus padres, lo torturaban como un animal salvaje? ¿Eran también druidas y esos instrumentos eran parte de sus rituales? ¿O fueron puestos ahí por los mismos organizadores del "show en vivo" para causar impacto en la audiencia?



Como sea, la sangre vuelve a correr. Pero esta vez no lo guía ya el asesinar a un pariente (en este caso, sería John, ¿no?) No, solo hace uso de su legítimo derecho de sacar de su hogar a los intrusos que vienen a perturbar su tranquilidad. Eso sí, usa métodos más propios de Jason Voorhees que del Boogeyman que conocemos (y respetamos).



Una vez más, todos lo dan por muerto (achicharrado con electricidad), para que acabe resucitando en una morgue.



EL FUTURO DE "THE SHAPE"



Bueno, parece que Michael Myers perdió su norte. Ya mató a sus dos hermanas, a su sobrina, sus padres están muertos. ¿Qué le queda? Si no hubiese sido por los muchachos del show de Internet, se la hubiera pasado sentado en su oscuro sótano, comiendo ratas, sin moverse ni molestar a nadie.



Para su novena película (porque es un hecho que va a haberla), debería tratar de recuperarse al Michael Myers que ya conocemos. Tal vez vaya de nuevo a la caza de un pariente suyo, su sobrino John. O quizás descubra que Laurie Strode sobrevivió a su puñalada y caida. O, si los guionistas vuelven a dar otro tropezón, los druidas vuelvan a reactivar su cicatriz de Thor, o el hijo bastardo de Michael (el que tuvo al violar a Jamie, ¿recuerdan?) entre en escena.



Y ya que tratamos de tropezones, existe un peligro. Estamos en la moda de las "ensaladas". Ya vimos LA LIGA EXTRAORDINARIA, donde varios "super-héroes" de la literatura victoriana se unen para salvar al mundo. Ya vimos VAN HELSING, donde se entreveran el conde Drácula, el Monstruo de Frankenstein y el Hombre Lobo. Ya vimos FREDDY VS. JASON, donde el enmascarado asesino de Cristal Lake pelea con el pesadillesco monstruo de Elm Street. Ya vimos ALIEN VS. DEPREDADOR, donde el bicho extraterrestre se lanza contra el Diablo Cazador de Hombres.



Pese a sus altibajos, The Shape aun conserva un respetable lugar entre los íconos del cine de horror. Pero si lo rebajan a la altura de Jason Vorhees, haciéndolo pelear contra él o contra otro espantajo por el estilo... habrá sufrido una caída de la que ni la magia de los druidas lo salvará.



Ojalá no veamos a nuestro Boogeyman en las pesadillas de Springwood, en los lujuriosos campamentos de Cristal Lake, en una nave espacial o en una conflictiva selva calurosa.



Su lugar es Haddonfield. Su fecha es la noche de Halloween. Su objetivo es exterminar a su propia sangre. Su música es esa inquietante tonada de piano. Su atuendo es el traje de mecánico y la máscara de fantasma. De todos los actuales engrendros de Hollywood, él es el más respetable. ¡Que no pierda eso!



Espero que me lean allá en Hollywood. No sé cuándo saldrá publicado este artículo, pero en el momento que envío esta carta faltan pocos días para el 31 de octubre. Las tiendas se han decorado de acuerdo a la Noche de Brujas. Se venden caramelos y disfraces. La TV prepara terroríficas "maratones" (la película HALLOWEEN incluida). Hay fiestas de disfraces en varios lugares.



Solo golosinas y disfraces. Pero desde que Michael Myers incursionara en la pantalla grande, allá en 1978, la noche de Halloween ha recuperado su aura de terror, por tanto tiempo perdida.



¡Gracias Mr. Carpenter! (Si me lee, haga un esfuerzo y acepte dirigir las próximas cintas de The Shape).



Bueno, me despido. Les deseo una feliz noche de Samhein... ¡perdón!, de Halloween. No olviden sus calabazas Jack-o-'Lantern, ni sus manzanas con hojitas de... este... digo, sus caramelos para los niños. Me estoy alistando para ir a una fiesta, no de disfraces ni de baile, sino una que con unos colegas siempre hacemos en esa noche, ataviados con negras túnicas y siempre alrededor de una simulación de Stonehenge. Este año, después de los rituales mágicos y sacrificios humanos, les mostraré a mis cofrades unas copias de la saga de HALLOWEEN y les contaré una idea que éstas me acaban de dar. Si aceptan, para el Halloween del próximo año el inmortal Boogeyman con máscara de fantasma será algo más que un imaginario personaje del cine de terror. Deséenme suerte.



Trick or treat!