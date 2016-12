Friday the 13th- La Saga de Jason Voorhees

Por Eduardo Alberto Guzmán Novoa

La saga de Viernes 13 (o Martes 13, en algunos paises) se ha convertido en una de las mas extensas y populares franquicias dentro del cine de terror.

Tanto para sus fans, como para sus detractores, este artículo es una buena oportunidad para recorrer toda la filmografía de este simpático personaje.

Fue un viernes 13, en la Edad Media, cuando los caballeros templarios fueron ejecutados bárbaramente por haberse desviado hacia la herejía (otros dicen que fue por robarles sus riquezas o porque sabían demasiados secretos que podían destruir a la Iglesia). El caso es que, desde entonces, esa fecha siempre ha sido considerada, por la superstición popular, como "de mala suerte"... así como el mismo número 13 es sinónimo de "mala pata".



Pero el cine se encargó que ese fatídico día sea algo más que el equivalente a ver un gato negro, romper un espejo o pasar debajo de una escalera. Desde los años ochenta un nuevo personaje se sumó a la célebre galería de monstruos de Hollywood. Se trata de un calvo y musculoso gigantón, con un machete en la mano y con una máscara de hockey perennemente en su deformada (y ahora también quemada) faz, y siempre acompañado por esa inquietante musiquita que parece el eco de una voz pidiendo silencio. Un engendro que comenzó como un representante del fatal viernes 13 y que ahora se ha independizado casi completamente del mito para constituir él una nueva leyenda de horror.



Sí, me refiero al asesino de Crystal Lake. Su nombre: JASON VOORHEES.



Viajemos en el tiempo y el espacio hacia ese lugar de veraneo, conocido también como «Camp Blood» (Campamento Sangriento) y veamos los orígenes y la evolución de este monstruo ícono del cine de terror contemporáneo.



VIERNES 13

Friday the 13th (1980)

Director: Sean S. Cunningham



Un par de años después del éxito del film de horror HALLOWEEN llega esta modesta cinta de terror que toma elementos del citado clásico de John Carpenter, además de aunarlos con los de otra película famosa, PSICOSIS (Psycho, 1960), de Alfred Hitchcock



Steve Christy decide abrir el campo vacacional Crital Lake, cerrado por más de dos décadas. El perturbado ermitaño «Crazy» Ralph y el camionero Enos advierten acerca de la tétrica historia de ese campo, los misteriosos asesinatos de 1958 a 1961, los incendios, el agua envenenada y demás sabotajes a todo intento de re-abrirlo; no son escuchados.



Finalmente, un viernes 13, Crystal Lake vuelve a funcionar como campo vacacional. Nuevamente «Crazy» Ralph intenta advertirles del "peligro", pero no es oido. Pero en medio de las actividades de Steve y sus amigos (claro, me refiero a hacer el amor casi juguetonamente), una presencia hostil se manifiesta. Uno por uno son perseguidos y asesinados con ferocidad.



En medio de tanta muerte, solo queda con vida la joven Alice, quien encuentra a Pamela Voorhees, una mujer madura que vive sola en ese bosque desde hace años. Esta extraña matrona ofrece ayudar y proteger a Alice.



Pronto la amable dama cambia su actitud cordial a una peligrosa locura: rememora que en 1957 hubo un campamento veraniego idéntico, pero los encargados de cuidar a los niños se la pasaron fornicando. Y su adorado hijo Jason (calvo y con facciones deformes) pagó las consecuencias, pues se ahogó en el lago sin nadie que escuchara sus gritos de auxilio.



Pamela, que había jurado venganza y que jamás Crystal Lake sería re-abierto, saca un cuchillo y se lanza contra Alice. En medio de una persecusión por el bosque, Pamela "conversa" con Jason, quien le pide que mate a Alice (en realidad, la propia Pamela está hablando consigo misma).



Finalmente ambas mujeres pelean cuerpo a cuerpo a la orilla del lago. Alice coge un machete y decapita a Pamela. Exhausta, queda inconsciente en un bote. Al despertar, el bote se haya en medio del lago, donde Jason se ahogó.



¡Súbitamente, el descompuesto Jason sale del lago y coge a Alice, haciéndola caer del bote!



Alice despierta en un hospital, donde las autoridades le informan que todos los demás han muerto. Pero cuando Alice pregunta si hallaron el cuerpo hundido de Jason, la respuesta es que no hallaron a nadie en el lago.



VIERNES 13, 2ª PARTE

Friday the 13th Part 2 (1981)

Director: Steve Miner



Al año siguiente viene la segunda entrega de esta saga, que se podría considerar el verdadero punto de partida de Jason Voorhees como "serial-killer" (en la anterior película, solo apareció unos segundos, y sin matar realmente a nadie).



Dos meses después de los trágicos homicidios, Alice regresa al desierto Crystal Lake para enfrentar sus fobias. Pero "alguien" la está esperando: la muchacha encuentra la cabeza de Pamela Voorhees en su refrigerador, tras lo cual es acuchillada con un picahielo.



Cinco años después, un tal Paul Holt decide reabrir Crystal Lake. Una vez más, el tétrico «Crazy» Ralph trata de advertir a este nuevo grupo de jóvenes acerca del peligro, sin éxito. En una segunda intentona, es estrangulado por manos desconocidas.



Un policía que patrullaba cerca intercepta a alguien corriendo y lo persigue, pero lo pierde, hallando una casucha en su lugar. Con horror descubre la cabeza descompuesta de Pamela Voorhees en una especie de rústico altar. En una distracción, recibe un mortal martillazo en el cráneo



En medio de sus mini-orgías, los chicos son asesinados bárbaramente, uno por uno. Al final solo queda viva Ginny, asistente de Paul Holt, quien finalmente ve al asesino: la "leyenda" Jason Voorhees, quien cubre su cabeza con una bolsa de tela (con un agujero para poder ver).



Tras una angustiosa persecución, Jason finalmente acorrala a Ginny en su propia casucha. La chica encuentra la cabeza de Pamela junto con la chompa que usaba, e improvisa: poniéndose la prenda, habla autoritariamente al confundido Jason, quien obedece sus "maternales" órdenes y se arrodilla. Pero cuando Ginny intenta ultimarlo, el asesino reacciona pues descubre la verdadera cabeza de su madre.



Ginny parece perdida, pero llega Paul Holt, quien se pone a pelear con Jason. La chica coge el hacha y la clava en la espalda del enmascarado homicida. Ginny le retira la bolsa que le cubre el rostro y se espanta de lo que ve.



Ya lejos del lugar ambos creen estar a salvo, pero reaparece Jason, esta vez mostrando su calva y deforme cabeza descubierta. El monstruo se lanza contra la aterrada pareja.



Ginny despierta y ve a la policía removiendo los cadáveres (el de Paul incluido)... y el asesino no es habido.



VIERNES 13, 3ª PARTE

Friday the 13th Part 3: 3D (1982)

Director: Steve Miner



La tercera entrega de esta saga tiene dos novedades: el sistema de "tercera dimensión" (que justificaba ciertas escenas de matanza) y el que fuera aquí donde Jason Voorhees adquiriera su ahora infaltable máscara de hockey.



Mientras la policía llega a Crystal Lake y remueve los cadáveres de Paul Holt y sus amigos asesinados, un matrimonio maduro que se hallaba cerca es asesinado por Jason Voorhees, tras lo cual el asesino desaparece en la espesura del bosque, alejándose hasta llegar al centro vacacional Higgins Haven. Al hallar adolescente lujuriosos vacacionando ahí, da rienda suelta a sus homicidas instintos.



Entre ese grupo de jovencitos se encuentra Chris, una chica con un trauma: dos años atrás, huyó de su casa y se internó en Crystal Lake, donde fue atacada por un deforme grandulón, quien la persiguió con un machete; tras evadir a su monstruoso atacante, regresó a su hogar y trató de olvidar esa noche de pesadilla.



Jason acecha a este grupito juvenil de cerca; es ahí cuando recoge una máscara de hockey y decide usarla. Luego se lanza a una sangrienta carnicería con los muchachos.



Finalmente Chris sobrevive a esta matanza, teniendo que enfrentar sola a este enmascarado. Tendiéndole una trampa, logra "ahorcarlo"... para descubrir luego que sigue con vida. Al quitarse la soga del cuello, Jason se retira momentaneamente la máscara, mostrando a la horrorizada Chris que el calvo monstruo que la persiguió dos años atrás ha vuelto por ella.



Tras otra desesperada lucha, Chris clava un hachazo en la cabeza de su atacante, tras lo cual cree haberlo matado. Sube exhausta a un bote y se aleja, para ver al horrible Jason (sin máscara) saliendo tras ella. Pero Jason desaparece inexplicablemente.



¡Súbitamente, la descompuesta Pamela Voorhees sale del lago y coge a Chris, haciéndola caer del bote!



Poco después la policía llega a Higgins Haven y retira los cadáveres, incluido el de sus asesino, Jason.



VIERNES 13: CAPITULO FINAL

Friday the 13th: The Final Chapter (1984)

Director: Joseph Zito



Esta cuarta parte fue promocionada como el final de la saga: el reinado de horror de Jason Voorhees, quien solo mataba por matar, terminaría. «Esta noche, Jason recibirá su merecido».



El cuerpo de Jason es llevado al Wessex County Morgue, donde "revive" y, tras asesinar a dos enfermeros, huye.



Una vez más, nuestro asesino regresa a Crystal Lake donde, una vez más, un juvenil y "travieso" grupo ha tenido la mala idea de acampar en sus dominios. Y es que, tras la supuesta muerte de Jason, Crystal Lake parece ser un lugar "seguro" para todos.



Es viernes 13. Aparece cerca Rob, un joven cazador, quien pronto hace amistad con Tommy Jarvis, un niño de 12 años que fabrica máscaras de monstruos, y un romance con su hermana adolescente Trish. Poco después de que la tumba de Pamela Voorhees sea hallada por los chicos del campamento, comienzan los asesinatos.



Rob revela a Tommy y a Trish la identidad del asesino: es Jason, cuyo cuerpo todos creen robado de la morgue. Confiesa que ha estado siguiendo su pista, pues fue él quien asesinó a su hermana Sandra (en VIERNES 13, 2ª PARTE).



Después de que Jason asesine a Rob, Tommy y Trish quedan solos, en medio de los cadáveres y perseguidos por el enmascarado. Es entonces cuando el niño improvisa una solución. Se rapa la cabeza y adquiere un aspecto como el del calvo Jason, con lo cual lo confunde momentaneamente... algo que aprovecha su hermana. Un machetazo le despoja de su máscara; un segundo machetazo se incrusta mortalmente en su horrendo rostro. En medio del paroxismo, Tommy remata al caído monstruo una y otra vez.



En un hospital, Tommy se recupera de la aterradora experiencia. Si bien fisicamente está bien, su mirada extraviada demuestra que en su mente la pesadilla no ha terminado.



VIERNES 13, PARTE V

Friday the 13th: A New Beginning (1985)

Director: Danny Steinmann



«Un nuevo comienzo»... Así se promocionó esta intentona de iniciar otra saga de asesinatos en Crystla Lake. La pregunta es, ¿cómo continuar con el protagonista ejecutado en la película anterior?



Una tormentosa noche, Tommy Jarvis corre al cementerio. Llega ante la tumba de Jason Voorhees, su peor pesadilla. Unos chicos aparecen y, en medio de risas, desentierran el ataúd. Tras abrirlo, contemplan el cuerpo, la máscara y el machete. Repentinamente, el asesino se levanta, acuchilla a los dos jóvenes y sale de la fosa, todo ante el horror de Tommy... ¡Jason vive!



Tommy, ahora un quinceañero, despierta. Esta pesadilla (¿o recuerdo?) no lo deja tranquilo desde hace dos años. Es por ello que, tras haber estado internado en el Instituto Unger, el traumado muchacho es enviado al Centro Pinehurst, como parte de su tratamiento psiquiátrico. Junto con otros chicos con problemas mentales, Tommy hace amistad con Pam Roberts (asistenta del director) y con el jovencito Reggie. Como una forma de enfrentar sus fobias, lleva siempre consigo la máscara de hockey que perteneció a Jason.



En Pinehurst Tommy conoce todo tipo de personalidades, algunas apacibles, otras violentas. Por ejemplo, un joven interno llamado Joey es asesinado a hachazos por uno de sus compañeros cuando nadie los estaba vigilando. Pero no todo es tan trágico. Al igual que en los campamentos en Crystal Lake, algunos chicos y chicas internados se entregan a alegres prácticas amatorias... y, de la misma manera, alguien comienza a asesinar a los chicos del instituto con ferocidad inaudita.



El aterrado Tommy no tiene dudas de quien es el "serial-killer". Por otra parte, es la misma deducción del sheriff Tucker, quien informa sus sospechas: es Jason Voorhees. Un furioso mayor de la policía replica que Jason está muerto y fue cremado; asunto cerrado. El sheriff, sin embargo, no queda satisfecho con esta "explicación oficial" (¿cómo pueden estar seguros? ¿acaso vieron su cuerpo ser incinerado?)



Pese a las medidas de seguridad, el misterioso asesino vuelve a actuar, desatando una verdadera carnicería. Finalmente solo quedan vivos Pam, Reggie y el aterrorizado Tommy. Los tres ven que el homicida es un musculoso grandulón armado con un machete y usando una máscara de hockey...



¡Es Jason Voorhees!



Tras una persecusión, Tommy es herido por Jason, y Pam y Reggie quedan atrapados. Pero Pam se las ingenia para hacer caer a Jason desde una gran altura, quedando "ensartado" y muerto. Y es entonces cuando, sin la máscara, se ve que era el paramédico Roy Burns.



¡No es Jason Voorhees!



Mientras Tommy (más catatónico que mal herido) es hospitalizado, las autoridades descubren la verdad: Roy era el padre del asesinado Joey. Ante la muerte de su hijo, reaccionó igual que Pamela Voorhees a la muerte de su Jason: venganza. Y precisamente tomó la personalidad de legendario Jason para encubrirse.



Mientras, el ya paranoico Tommy despierta y ve frente a su cama a Jason, cuchillo en mano, que se dispone a ultimarlo. Pero el monstruo se desvanece y el chico está nuevamente solo en la habitación. Como un autómata, se levanta y buscando entre sus cosas, extrae la máscara de hockey.



Segundos después, Pam entra a la habitación, pero ve que Tommy ha desaparecido. No se le ocurre mirar detrás suyo: lentamente, alguien se acerca, con un cuchillo en alto y una máscara de hockey sobre su rostro...



VIERNES 13 VI: JASON VIVE

Friday the 13th Part VI: Jason Lives (1986)

Director: Tom McLoughlin



La quinta entrega de la saga no fue del agrado de todos. Pocos aprobaron a un "Jason impostor", y mucho menos a que un enloquecido Tommy Jarvis lo reemplace. Y ya que no había intención de "soltar" esta franquicia, se decidió salvar la saga volviendo a los orígenes. Es decir, al verdadero y único Jason Voorhees. ¿Cómo hacer volver al difunto? No olvidemos que «nada tan diabólico muere».



Un año después, Tommy Jarvis es dado de alta. Sin embargo, solo hace falta una cosa para librarse de todos sus traumas: asegurarse que Jason esté muerto. Así, él y un amigo acuden una tormentosa noche al cementerio donde el legendario asesino está enterrado. Tras desenterrar y abrir el ataúd, Tommy ve finalmente el cadáver de su peor pesadilla: en un acceso de ira atraviesa una y otra vez, con un barra de hierro, el cuerpo inerte del monstruo.



Cuando los dos chicos se disponían a quemar con gasolina el cadáver, un rayo cae sobre la barra metálica que atravesaba a Jason. La fortísima descarga eléctrica reanima al infernal asesino, quien se retira la barra y sale de su tumba, para horror de los muchachos.



El aterrado Tommy ve cómo el resucitado Jason da muerte a su amigo (quien cae en el ataúd). Sin ya poder incinerarlo por la lluvia, Tommy huye dejando tirada la máscara de hockey que siempre llevaba consigo. Jason la ve y se la pone.



Tommy acude a la policía, pero el sheriff Michael Garris se niega a escucharlo. El pueblo de Crystal Lake desea olvidar a Jason Voorhees, tanto así que ha cambiado su nombre a Forest Green.



A la mañana siguiente, viernes 13, un sepulturero ve la tumba abierta de Jason y lo toma por la travesura de algun bromista. Mientras, Tommy encuentra a alguien que le cree: Megan, la hija del sheriff.



Sin embargo, cuando los brutales asesinatos comienzan, todos sospechan del perturbado Tommy. Éste no puede probar su increible historia, pues el torpe sepulturero volvió a cubrir el ataúd de Jason, sin imaginar que el amigo muerto de Tommy es quien yace realmente ahí.



Jason se centra en un campamento infantil, custodiado por unos adolescentes, quienes más parecen ocupados en placeres amatorios que en cuidar a los niños. La sangre vuelve a correr.



Después que el sheriff y sus agentes sean asesinados por Jason, Tommy decide enfrentar al monstruo, quien ya se dispone a ultimar a Megan. En una desigual lucha a orillas de un lago, los chicos encadenan a Jason a un gran piedra, la cual lanzan al agua. Al ver al asesino enmascarado hundirse para siempre, Tommy abraza a Megan. Finalmente se siente liberado: su peor pesadilla terminó para siempre.



Pero, desde el fondo del lago, encadenado a una roca, Jason espera...



VIERNES 13 VII: SANGRE NUEVA

Friday the 13th Part VII: The New Blood (1988)

Director: John Carl Buechler



Bien, Jason volvió el año anterior y demostró lo fácil que le es volver de la muerte, así como lo difícil es matarlo. Sin embargo, ahora va a enfrentar a alguien quizás tan letal como él.



La adolescente Tina Shepard posee un extraordinario poder de telekinesia, a la vez que un trauma: años atrás, un viernes 13, cuando ella y su padre visitaban Crystal Lake, mató accidentalmente a su progenitor con sus poderes, hundiéndolo en el lago.



Ahora ella ha regresado a Crystal Lake, acompañada de su madre y del Dr. Crew, donde deberá enfrentar su trauma antes de seguir ensayando con sus poderes.



Una vez frente al lago, una noche de viernes 13, ella concentra su energía mental para tratar de sacar al nunca hallado cuerpo de su padre de su tumba acuática... pero es a Jason Voorhees a quien devuelve toda su vitalidad. El asesino rompe la cadena que lo une a la gran piedra y sale a la superficie.



La matanza se desata una vez más, esta vez contra unos jovencitos que acampaban cerca. Cuando Jason también asesine a su madre y al Dr. Crew, solo quedan Tina y su novio. Pero cuando ya todo parece perdido, el miedo, la desesperación y la ira de Tina hacen aflorar sus poderes telekinéticos con una potencia nunca antes vista.



Una y otra vez lanza objetos contra el monstruo, le hace caer cosas encima, lo hunde en la tierra... Finalmente, hace que su máscara de hockey le presione el cráneo; al romperse, se evidencia su deforme (y también putrefacta) cabeza.



Tras rociar a Jason con combustible y prenderle fuego, lo deja encerrado en una casa que explota espectacularmente. Pero cuando la enamorada pareja ya se creía a salvo a la orilla del lago, Jason vuelve a aparecer, medio quemado, y se lanza contra el muchacho. Tina concentra sus poderes más que nunca y...



¡Súbitamente, el descompuesto padre de Tina sale del agua y coge a Jason, arrastrándolo al fondo del lago!



A la mañana siguiente, llegan las autoridades. Solo hallan una casa destruida, los cadáveres, dos jóvenes con una historia aterradora... y una rota máscara de hockey.



VIERNES 13 VIII: JASON TOMA MANHATTAN

Friday the 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan (1989)

Director: Rob Hedden



Para esta nueva aventura, el una vez más resucitado Jason ya no actuará otra vez en su terruño de Forest Green (antes Crystal Lake). Si bien algo parecido ocurrió en la tercera cinta, ahora se prometió algo espectacular. Sin embargo, el título resultó un timo.



El ancla de un yate que navegaba por el lago se engancha accidentalmente con un cable submarino de alta tensión, que se enredará con el cuerpo hundido de Jason. Una fortísima descarga eléctrica recorre el cuerpo del inerte asesino.



A bordo del yate, un chico asusta a su novia con una máscara de hockey, para luego contarle la historia del "destruido" Jason Voorhees. Sin embargo, el protagonista del relato hace su aparición, coge la máscara y da muerte a la aterrada pareja.



Otra nave, el S.S. Lazarus, navega por el mismo lago. Un grupo de muchachos graduados de la preparatoria Lakeview viaja celebrando, sin notar que un enmascarado pasajero se ha colado al momento de subir el ancla.



En medio de una tormentosa travesía (por el clima y las travesuras eróticas de los juveniles pasajeros) hacia Nueva York, Jason vuelve a desatar el terror. Al final el Lazarus, casi a la deriva, arriba a Nueva York, donde un grupito de sobrevivientes huye a Manhattan; entre ellos está Rennie, una chica que teme nadar precisamente por conocer la leyenda de Jason, quien se ahogó siendo niño.



Persiguiendo a sus víctimas, nuestro enmascarado anti-héroe se adentra a la Gran Manzana (la última media hora de la película). Curiosamente, a nuestro asesino por primera vez algo que no sean víctimas para masacrar le llama la atención: un enorme anuncio comercial mostrando una máscara de hockey.



Finalmente Jason ubica a sus víctimas, quienes no han podido pedir ayuda; comenzará a abatirlas. Destaca la muerte de un afro-americano, quien lanza puñetazos contra el monstruo sin éxito; cansado, le pide su mejor golpe... a lo que el asesino responde con un solo y certero puñete contra el chico, que le arranca la cabeza del cuello.



Finalmente solo quedan Rennie y un amigo, quienes huyen por las iluminadas calles del Manhattan nocturno. Jason choca con unos punks en la persecusión, quienes se lanzan hostilmente contra él; se despoja de su máscara y la pandilla retrocede asustada.



En un túnel subterráneo para desechos químicos, los dos chicos creen haber perdido a Jason. Pero éste se les aparece, y solo atinan a arrojarle a la cabeza un balde de desperdicios tóxicos. Por primera vez Jason aulla de dolor (!), mientras se despoja de su máscara y muestra su deforme, pútrida y quemada cara, ahora también corroida por la sustancia ácida.



Llega la hora en que una corriente de desechos químicos recorre el túnel. Rennie y su amigo logran ponerse a salvo en el último minuto, mientras Jason es prácticamente disuelto por la ácida oleada. La traumada Rennie ve el cuerpo del asesino como el niño ahogado que tanta veces imaginó en sus pesadillas.



La pesadilla ha terminado, los chicos salen a la superficie de la agitada Nueva York... mientras la máscara de Jason flota en el agua.



VIERNES 13 IX: EL VIERNES FINAL

Jason Goes to Hell: The Final Friday (1993)

Director: Adam Marcus



Tras la promesa rota de la cuarta entrega, una vez más se prometió un "final" para la saga. Sin embargo, se notan giros importantes. Si bien el elemento "sobrenatural" no está claro en la anteriores cintas, ahora se lo verá como una parte importante de este desenlce. Por otra parte, nos enteramos que Jason nació precisamente un viernes 13.



En Forest Green parece repetirse la historia de siempre. Una noche de viernes 13, en una cabaña, una joven sale desnuda de la ducha. No está sola, alguien la acecha. Se trata del legendario Jason Voorhees (no se explica cómo volvió ni cómo se recuperó del baño ácido que recibió en Manhattan).



Cubierta solo con una toalla, la chica corre por el bosque, huyendo del enmascarado que la persigue, machete en mano. Pero esta tradicional escena da un giro imprevisto: la chica fugitiva salta a un refugio ya preparado dando la voz de alerta.



Repentinamente varios reflectores se encienden y apuntan sobre Jason, quien se detiene confundido. Rodeado por un escuadrón del FBI, es acribillado a tiros, sin por ello caer muerto (igual que tantas veces). Pero como estos comandos ya se lo esperaban, tenían preparada una sorpresa: le disparan con una bazooka, haciéndolo estallar en pedazos.



Los agentes se felicitan entre ellos, incluida la chica que sirvió de carnada. Jason Voorhees pasó a la historia. Pero Creighton Duke, un civil de enigmático aspecto, ha contemplado todo y sabe que la pesadilla no ha terminado.



En la morgue, el aterrado forense advierte que el enorme corazón de Jason aún sigue latiendo; cae en una especie de trance y comienza a devorarlo. Unas sobrenaturales luces salen de los restos del asesino y se posesionan del galeno.



Forest Green ha vuelto a su antiguo nombre, Crystal Lake, pero ya no será un centro de veraneo sino una especie de atracción turística: el plato fuerte será la cabaña de Pamela Voorhees, donde se encuentran objetos para rituales oscuros (?) Sin embargo, los asesinatos vuelven a comenzar.



En un programa de televisión, el caza-monstruos Creighton Duke afirma que Jason es el asesino: no se puede matar algo tan malévolo con simples proyectiles. En efecto, el asesino es el mismo médico forense, quien secuestra a un policía; luego hallan el cuerpo del doctor, mientras que el agente ha desaparecido.



Duke sabe la verdad: Jason está posesionando cuerpos para continuar con sus crímenes. Pero hay una manera de descubrirlo: cada vez que el poseso se refleje en un espejo, será la imagen de Jason la que aparezca.



Los asesinatos continúan, hasta parecer centrarse en Jessica Kimble, una joven que, gracias a Duke, descubre que es pariente de Jason (!) El caso es que solamente un Voorhees puede matar al monstruoso homicida, con una ceremonial daga. Es por eso que el asesino de la máscara va tras ella, aunque tiene el lastre de no poder "renacer" hasta hallar un cuerpo-anfitrión con la sangre adecuada (?)



En una secuencia climática, vemos a "Jason" salir de una de sus víctimas posesas: una especie de sanguinolienta masa carnosa que se introduce por la boca. Así, finalmente encuentra el cuerpo "perfecto"... y "renace" nuevamente como el monstruo que todos conocemos.



Duke enfrenta a Jason diciéndole: «¿Me recuerdas?» Ya que es la primera vez que vemos a los dos frente a frente, esto (como el hecho que no se explique cómo llegó Jason enterito desde Manhattan) daría a entender que hubo más aventuras no-mostradas entre la anterior película y la presente.



Después de que Duke muera, Jason se concentrará en Jessica, quien, acompañada de su novio, intenta huir. Pero ambos son interceptados y viene el inevitable enfrentamiento. Finalmente, Jessica clava la mística daga que Duke le dio en la espalda del monstruo.



¡Súbitamente, largos brazos salen de la tierra y cogen a Jason, hundiéndolo en el infierno!



No ha quedado nada de Jason, salvo su máscara. ¿Pero será el final? De las profundidades sale una mano enguantada, con garras metálicas en vez de dedos, que coge la máscara de hockey y se la lleva también al infierno... mientras oimos la risa de Freddy Krueger, el asesino de Elm Street.



JASON X

Jason X (2001)

Director: Tom Carl



Pese a que Jason ya debería estar asándose en el infierno, una vez más lo tenemos de vuelta. ¿Cómo? No se explica, igual que en la cinta precedente. Y al final, parece que ya no importa mucho, pues la tradicional trama da un giro imprevisto.



Vemos un paisaje dantesco. ¿El infierno? No, es el interior de la cabeza de Jason Voorhees, quien está fuertemente encadenado, mismo Hannibal Lecter, en un instituto científico en Crystal Lake (hace rato dejó de ser campo de veraneo). Es el años 2010, y tras haber sobrevivido a numerosas ejecuciones los dos años anteriores, se ha decidido que solo congelándolo se puede neutralizar a este monstruo inmortal.



Sin embargo, ciertos civiles y militares se oponen: el inexplicable poder de regeneración de Jason puede ser muy útil en aplicaciones militares. Pese a las protestas de Rowan, la joven líder del proyecto, se abre la celda donde nuestro engendro esperaba la congelación.



Sin embargo, lo que sigue es la espectacular fuga de Jason, quien tras matar a cuantos encuentra a su paso se lanza tras Rowan machete en mano. La astuta muchacha lo guía a una trampa, logrando encerrarlo en la cámara de congelación, aunque ella (malherida) también queda atrapada.



Es el año 2455. La Tierra está destruida, pero la humanidad ya había encontrado un nuevo hogar en el planeta Tierra-2. Pero de vez en cuando vienen grupos a desenterrar restos de la antigua civilización de sus ancestros.



Uno de estos grupos llega un viernes 13. Encuentran los cuerpos congelados de Jason y Rowan, y los suben a la nave Grendel, con rumbo a Tierra-2. Rowan es despertada y curada de su mortal herida con tecnología futurista. Jason también despierta... y el terror se desata cuando nuestro enmascarado monstruo comienze a actuar como Alien.



Pese a la valerosa intervención de un grupo de marines espaciales, Jason va despachando sangrientamente a este grupo de estudiantes que ya disfrutaba de traviesas prácticas amatorias. Como si de un claustrofóbico Crystal Lake se tratara, las aterradas víctimas van cayendo una a una, sin tener manera de pedir ayuda. Sin embargo, quien salvará el día será la androide KM-14, quien despedaza a tiros a Jason.



Sin embargo, el destrozado cuerpo del asesino cae en una de las máquinas de reconstrucción corporal. Un corto-circuito pone en funcionamiento el aparato, que usa material sintético para reemplazar las partes faltantes. El resultado es un semi-sintético humanoide al que ni las más potentes balas podrán abatirlo.



Finalmente solo queda abandonar la nave (a punto de estallar), cuando ya está llegando a Tierra-2. Los sobrevivientes ganan tiempo con una reconstrucción holográfica del Crystal Lake de 1980, que distrae momentáneamente a Jason. Y mientras el monstruo se pone a masacrar a unas inexistentes adolescentes medio-desnudas, nuestros amigos abandonan el Grendel en el preciso instante en que estalla en pedazos.



Sin embargo, Jason sale disparado y llega hasta la nave de rescate... pero el sargento Brodski, un marine sobreviviente de la explosión del Grendel, se lanza contra el asesino y lo desvía, llevándolo hacia Tierra-2, donde ambos son incinerados al entrar en la atmósfera.



Y en Tierra-2, una pareja de jovencitos que acampan en un bosque contempla lo que cree una estrella fugaz. Acuden al lago donde la vieron caer.



Lo que en realidad ha caído al lago es una siniestra máscara de hockey.



FREDDY VS. JASON

Freddy vs. Jason (2003)

Director: Ronny Yu



Jason se incineró en otro planeta, en el año 2455. ¿Cómo continuar la saga? ¡Haciendo una precuela! Tomando como punto de partida la escena final de la novena entrega, se procede a explicar cómo el asesino enmascarado regresó del infierno, además de reinaugurar las célebres "ensaladas de monstruos" (en los años cuarenta, Hollywood juntó a Drácula, el Monstruo de Frankenstein y el Hombre Lobo en una misma película, una y otra vez). Esta vez, Jason estará frente a frente a otro monstruo del cine contemporáneo: Freddy Krueger.



El famoso asesino onírico de Elm Street ya no puede actuar en Springwood, pues las autoridades locales se han cuidado de borrar toda huella de paso por ahí. ¿Cómo va a tener mortales pesadillas con Freddy una nueva generación que ni siquiera sabe que existe?



Aunque ya no hay ese terror colectivo que le daba fuerzas, Freddy resuelve la manera de volver. Adoptando la apariencia de Pamela Voorhees, saca a Jason del infierno y le ordena que vaya a cobrar víctimas a Elm Street. Obviamente, los nuevos homicidios serán atribuidos a Freedy, con lo que se consigue sacarlo del olvido. El terror vuelve a Springwood, y Freddy va haciéndose así cada vez más fuerte.



Un grupito de adolescentes descubre la verdad: Freddy ha vuelto. Pero la aparición de Jason en una fiesta al aire libre (se desata una carnicería) los confunde momentáneamente. Por otro lado, Freddy está nuevamente "fuerte" y no necesita ya a su enmascarado asistente. Pero Jason no será tan facil de controlar esta vez.



Mientras, los chicos idean un plan para enfrentar a los dos monstruos en una batalla que, esperan, termine con la aniquilación de ambos. Pero Freddy ha descubierto un punto débil en Jason: su temor al agua. Penetrando su mente inconsciente, descubre un trumático recuerdo de 1957.



Así, vemos cómo Jason, siendo un infante deforme, es perseguido cruelmente por otros niños que se burlan de él. Cae al agua pero nadie lo ve; los encargados de cuidar a los chiquillos estaban distraidos en hacer el amor.



Parece que Freddy otra vez controlará a Jason, pero los chicos sobrevivientes intervienen y, tras llevar al enmascarado monstruo al desértico Crystal Lake, logran despertarlo... trayendo así a Freddy al mundo de la realidad. Freddy contra-ataca y se lanza contra los jovencitos entrometidos. Al final solo quedan vivos Lori y su novio Will, quienes son salvados casualmente por Jason, quien se enfrenta en un épico combate contra el ahora corpóreo Freddy.



Se da una espectacular contienda que parece concluir con la destrucción de ambos engendros. Lori y Will se retiran aliviados: fue el fin de las dos diabólicas criaturas.



Pero rato después, del lago sale un victorioso Jason, con la cabeza de Freddy en la mano. El decapitado monstruo nos guiña el ojo: ya encontrará otro medio para volver. Y en cuanto a Jason... él ya está de vuelta.



EL FUTURO...



Bien, tras este ameno recorrido por la saga de Viernes 13 vemos cómo Jason Voorhees ha evolucionado. Su historia se ha enriquecido y él se ha ido desligando del "maldito" viernes 13 para convertirse en una maldición autónoma... No todas sus aventuras ocurren en la fecha tan temida por la superstición popular.



Además, ya sabemos que su madre practicaba magia negra o algo parecido, que es un deforme ser que debe su inmortalidad a fuerzas sobrenaturales, que siempre llevará esa máscara de hockey (si es destruida, no importa, inevitablemente hallará otra para reemplazarla), siempre encuentra a chicos lujuriosos a los que asesina, sobrevive a balazos o cuchillazos, casi siempre es una mujer quien lo lleva a la "muerte", etc.



¿Y qué hay del futuro? Está demás decir que tendremos Jason para rato. Ha visitado otros campos veraniegos, fue ahorcado, escapó de la morgue, fue reemplazado por impostores, resucitó con electricidad, enfrentó a una pseudo-Carrie, estuvo en el centro de una explosión, se ahogó, viajó en barco, incursionó a la gran ciudad, recibió una oleada de ácido, fue despedazado con una explosión, se convirtió en parásito de cuerpos, fue llevado al infierno, luchó con el monstruo de otra saga, fue congelado, viajó en una nave espacial, llegó a otro planeta... Pese a todo lo mencionado, su intinerario no acaba.



En JASON X Rowan relata brevemente su captura y la manera como sobrevivió a las ejecuciones, del 2008 al 2009. Sería interesante punto de partida para una nueva aventura.



O se puede tomar como nuevo punto de partida la escena final, esta vez en la futurista Tierra-2. Jason resucitaría de alguna manera y se haría amo y señor de otro bosque idéntico a su natal Crystal Lake...



O en FREDDY VS. JASON, podemos ver a nuestro engendro enfrentando de nuevo a Freddy en una especie de revancha... o lanzándose contra otro monstruo fílmico de hoy (¿alguna sugerencia?)



Ha sido bueno recordar a esta criatura que nos ha aterrorizado por más de dos décadas. ¿Y que me movió a escribir este nostálgico artículo? Pues que hoy precisamente es viernes 13.



Sí, estoy escribiendo esto la madrugada del viernes 13 de agosto del 2004, en un solitario bosquecito de los Estados Unidos de América, no sé cómo se llama. Estoy a orillas de un lago; me he alejado un poco de mis amigos (a quienes dejé haciendo una pequeña orgía, en una cabaña abandonada que encontramos) para redactar esto en mi laptop y enviarlo por Internet. No escucho a mis compañeros, parece que la "fiestita" ya acabó.



Estoy cansado, me regreso a la cabaña. No hay música ni risas, y la veo a oscuras. Es raro: solo hay a un sujeto grandote saliendo de ahí, iré a preguntarle qué está pasando. No, no es necesario, el forastero (noto que lleva una especie de máscara) ya me vio y viene hacia mí. Bien, aquí los dejo, luego volveré a escribir para contarles el resto. Hasta la próxima.



NOTA: EL AUTOR DE ESTE ARTICULO, AL IGUAL QUE SUS ACOMPAÑANTES, DESAPARECIO. SOLO FUE HALLADO UNA LAPTOP SALPICADA CON SANGRE EN UN ABANDONADO BOSQUE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. LAS AUTORIDADES ESTAN CONFUNDIDAS.