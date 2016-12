Evangelion, una nueva mitología

por Emmanuel Toledo

Si bien Neon Génesis Evangelion es una serie donde la agencia NERV, durante el año 2015, sirviéndose de misteriosos mechas denominados "EVA", defiende a la humanidad de ciertos atacantes llamados "ángeles", su gran tema es, en palabras de sus creadores, "el corazón de la gente". Pero este aparece en un argumento de ciencia-ficción, mezclado con cierta jerga de procedencia religiosa y psicoanalítica.

Es evidente que esto ha provocado grandes cuestionamientos entre sus espectadores. En efecto, no hace falta más que echar una ojeada a los sitios web de los fanáticos para comprobar que la especulación sobre muchos aspectos de la serie, se encuentra a la orden del día. Es que realmente, por momentos, la historia misma resulta difícil de seguir. ¿De donde creemos que proviene la confusión? Pues de no estar familiarizados con muchos de los elementos cruciales de la historia. Efectivamente, los ángeles de los cuales los EVA nos defienden, poco tienen que ver con los de la tradición judeocristiana. Lo mismo sucede con Adán, el ser al cual los ángeles deben alcanzar para provocar, probablemente, la extinción de la humanidad, o con Lilith, el misterioso gigante bajo el cuartel de NERV. Resulta difícil comprender el papel que estos cumplen en la serie si no sabemos, más o menos, quienes son. Y... ¿qué, o quiénes son?

Hideaki Anno, creador y director de la serie, se apropia de algunos elementos esotéricos presentes en tradiciones como la cristiana y la judía, aunque no únicamente en ellas, para contar su historia. A partir de los cuales, cambia ciertos aspectos, agrega algunos datos, combina otros, etc. El resultado será una nueva mitología, con la particularidad de haber sido concebida a fines de un siglo por demás problemático. Entonces se hace necesario para el fanático, y pertinente para el curioso, aclarar, el nuevo significado que, en Evangelion, adoptan los viejos nombres. Para ello contamos con un folleto, conocido como Red Cross Book. Se trata de un glosario que se vendió en las salas de Japón cuando fue estrenada la película The End of Evangelion en 1997. A él nos remitiremos para diferenciar las antiguas mitologías de la nueva introducida por Hideaki Anno. A continuación veremos algunos de dichos cambios.

Ángeles.

Según el Red Cross Book, los ángeles son seres originados de la fuente de las formas de vida, conocida como Lilith. Pueden ser de cualquier tamaño y forma, tan pequeñas como una bacteria o intangibles como una sombra. Fuyutsuki (segundo en la cadena de mando de la agencia NERV) dice que los ángeles tienen el fruto de la vida, mientras los humanos tienen el fruto de la inteligencia. Puede decirse que son otra forma de seres humanos. Asimismo, el hombre es considerado el 18º de los ángeles invasores.

Por su parte, el Catecismo de la Iglesia Católica, aprobado y promulgado por Juan Pablo II en 1997, se refiere a los ángeles, también llamados "hijos de Dios", como criaturas puramente espirituales, inmortales, más perfectas que todas las criaturas visibles, con inteligencia y voluntad, es decir, personales. Son servidores y mensajeros del designio de salvación de Dios, creados por y para Él, guían, como protectores y pastores, a cada fiel desde su nacimiento hasta su muerte.

Por el lado de la tradición hebrea, los ángeles son también llamados "hijos del Señor", pero algunos eruditos señalan que, en las sagas más antiguas, son una especie de corte celestial. Opinan que esto pervive en el uso de la primera persona del plural en determinados pasajes de la Biblia, al referirse Dios a sí mismo o también en casos, como el de Salmos 82. 1-7, donde aparece Dios en una reunión con dioses, "hijos del Altísimo". Más tarde, en otros documentos, perderán la naturaleza divina y serán sólo mensajeros y servidores del Dios único.

Ahora bien, ni dentro del dogma cristiano, ni en la tradición hebrea, encontramos sagas donde los ángeles se originen de Lilith y tengan un parentesco tan íntimo con los humanos. Además, en Génesis 3. 20 se explicita que la madre de todo ser viviente es Eva, tal es el significado de su nombre. Es así como tenemos en Evangelion, una original y novedosa caracterización de los ángeles.

Adán.

Según el Génesis, Adán es el hombre que creó Dios el día sexto. Fue hecho a su imagen y semejanza, del polvo de la tierra al que le sopló aliento de vida.

Por su parte, el Red Cross Book dice que se trata del primer ángel. El gigante de luz ubicado en la Antártida. Aparentemente, el hecho de haberlo despertado fue lo que causó el Segundo Impacto, aquella catástrofe a nivel planetario originada en el Polo Sur que ocasionara la desaparición de cerca de la mitad de la población mundial. Luego, fue reducido al estado de embrión y llevado a Japón desde Alemania por Kaji (agente del gobierno japonés infiltrado en NERV) en el episodio 8.

Que Adán sea un ángel es una conexión novedosa, puesto que ni en el dogma ni en los apócrifos aparece tal identificación de géneros. El hecho de ser un gigante también es algo nuevo. Si bien en Génesis 6. 1-4 se habla de gigantes que poblaron la tierra, se deja claro que Adán no formaba parte de ellos, porque los gigantes habían nacido del trato carnal entre hijas de hombres y los hijos de Dios (según el Primer Libro del Enoch etíope estos "hijos de Dios" son ciertos ángeles que luego se considerarán caídos).

La historia de los gigantes aparece mejor desarrollada en uno de los libros de Enoch entre los Rollos del Mar Muerto. Allí se cuenta que antes del diluvio, los hombres y los ángeles interactuaban libremente, tan libremente que algunos de ellos tuvieron hijos con mujeres humanas. Los descendientes de esta unión antinatural fueron gigantes, quienes junto a los ángeles que los habían engendrado, se dedicaron a corromper la tierra.

Lilith.

Los orígenes de Lilith pueden rastrearse hasta la Mesopotamia. Hacia el segundo milenio antes de Cristo, la encontramos, en una tablilla sumeria que forma parte del ciclo de Gilgamesh, como Lillake. En Babilonia, hallamos a Lilitu o Ardat Lili, "una virgen de la desolación, frígida, estéril, que vagaba por la noche atacando a los hombres como súcubo o bebiéndoles la sangre", con alas, garras, rodeada de búhos y chacales. En la Biblia, Lilith se halla únicamente en Isaías 34, 14, aunque muchas traducciones eliminan el nombre y en su lugar aparece "lechuza". En el Talmud también encontramos algunas referencias, pero donde mejor se encuentra delineado el personaje es en los midrash rabínicos y los comentarios kabbalísticos medievales. En ellos se cuenta que Lilith fue la primera pareja de Adán. Creada junto con él, se rehusó a someterse de manera sumisa, y por eso, pronunciando el inefable nombre de Dios, huyó a vivir a orillas del Mar Rojo. Negándose a volver con Adán luego de que tres ángeles fueran a buscarla, sólo acordó con ellos, perdonar las vidas de los recién nacidos que tuvieran amuletos con los nombres de los tres ángeles. Luego, Dios hizo a Eva, ocurrió la famosa "caída" y la expulsión del Edén. Algunas variantes de la historia indican que, culpando a Eva de la expulsión, Adán fue a vivir un tiempo con Lilith y que juntos tuvieron hijos que luego serían demonios. Finalmente, tras la reconciliación de Adán con Eva, Lilith devino en la Reina de los Demonios.

Desde la psicología, Carl Gustav Jung también se refirió a Lilith, asociándola a los aspectos negativos del arquetipo del Anima.

En Evangelion, Lilith está representada como un gigante, crucificada en las profundidades, bajo el cuartel general de NERV, traspasada por la Lanza de Longinus, y con su rostro cubierto por una máscara con el escudo de SEELE, la poderosa organización detrás de NERV, conocedora de los verdaderos motivos por los cuales los ángeles pretenden alcanzar a Adán. Se dice, que originalmente, las condiciones de cautiverio de Lilith, estaban vinculadas con el Plan de Complementación, proyecto que provocaría un salto evolutivo para la humanidad.

Dentro de la serie, Keel Lorentz (director de la agencia secreta SEELE) se refiere al EVA01 como "la copia de Lilith".

Lilims

Los lilims no son otros que los hijos de Lilith, tradicionalmente, demonios.

En Evangelion este término es usado por Nagisa Kaworu en el episodio 25 para referirse a los humanos.

Luna Negra.

Se denomina así a uno de los focos, el vacío, de la elipse que la Luna describe alrededor de la Tierra. El otro foco es la Tierra misma. Algunos también llaman de este modo al apogeo (momento en que la Luna está más alejada de la Tierra), aunque otros le atribuyen el nombre de Lilith. Tanto la Luna Negra como Lilith tienen importantes significados para la astrología, pero estos parecen ser tan numerosos como astrólogos a los que se consulte.

Por su parte, en Evangelion, "luna negra" es un término usado por SEELE para describir el huevo de Lilith, la fuente de vida. Cuando el Plan de Complementación Humana comienza, sabemos que esa gigantesca cavidad bajo tierra, debajo de Neo Tokio 3, que después de convierte en el Geo-Frente, es en realidad la "Luna Negra".

Lanza de Longinus.

De acuerdo a uno de los apócrifos conocido como Evangelio de Nicodemo, Longinus era el nombre del centurión que perforó el costado de Jesús cuando estaba en la cruz. En cuanto a su lanza, es una reliquia que conserva el Vaticano.

Por su parte, el Red Coss Book nos cuenta que se trata de una lanza gigante con forma de espiral, capaz de penetrar los campos A.T. Fue utilizada contra el 15º ángel, pero su verdadero uso, antes que un arma, parece ser de extrema necesidad para el Plan de Complementación.

Los modelos de EVA de producción en serie tienen un arma basada en la lanza original, pero no tiene un poder similar ni puede usarse para el Plan de Complementación Humana.

Rollos del Mar Muerto.

Se trata de un polémico conjunto de documentos, hallado en 1947 en una cueva ubicada en la orilla noroccidental del Mar Muerto, cerca de un lugar conocido como Khirbet Qumran. Hasta 1956 se siguieron encontrando manuscritos en cuevas próximas hasta llegar a contabilizar más de 800 en tres lenguas: hebreo, arameo y griego. Se cree que fueron escritos entre el fin del siglo tercero a.C. y el año 68 de la era cristiana; y que pertenecieron a los esenios, secta judía entregada al estudio y a la ascesis, aunque no hay unanimidad en que fueran ellos los únicos autores.

Por su parte, el Red Cross Book dice que se trata del documento en el que SEELE fundamenta sus acciones. A partir de lo escrito en él, se construyeron los EVA y se luchó contra los ángeles. Incluso parece que la invasión de cada uno de estos ángeles estaba referida en los rollos.

Árbol de Sephiroth.

Se trata de un diagrama que representa las características de Dios en la creación. Surge dentro del misticismo judío que especula acerca de la naturaleza de la divinidad y de la creación -Kabbala.

La figura en cuestión se encuentra en la oficina de Gendou Ikari (comandante de NERV), y en The End of Evangelion, formado en el cielo por los EVA.

Por su parte, el Red Cross Book nos dice que el dibujo es una representación física de las tres imágenes dimensionales del reino espiritual. Además, muestra el camino por el cuál los hombres pueden obtener el más alto nivel espiritual, y puede interpretarse, también, como un diagrama para la meditación, como un mapa que muestra el camino a la sabiduría, o como una predicción del futuro.

Árbol de la vida

Se puede rastrear en varias culturas. Aparece, con distintas particularidades, en las mitologías sumeria, asiria, egipcia e hindú, mostrando los ordenes divinos o representando fuerzas místicas en la naturaleza. También se llama así, al árbol que puso Dios en medio del Edén, con la virtud de hacer vivir para siempre (Génesis2.22, y Apocalipsis 22.14).

En The End of Evangelion, al comenzar el Plan de Complementación Humano, Fuyutsuki comenta que el EVA 01 está regresando al Árbol de la vida. Al hacerlo se ve como si fuese un árbol con sus raíces hacia el cielo y sus ramas en la tierra.

Similar a esto es el significado que tiene en la Kabbala. Es una representación de la Creación, una analogía, un símbolo que intenta acercarse a lo inexplicable, describiendo lo mismo que el Árbol de Sephirot.

Conclusión.

En todos estos casos, pudimos ver cómo Hideaki Anno varió el significado de algunos nombres relacionados a las tradiciones cristiana y judía. Hay quienes dicen que la presencia de esos elementos dentro de la serie, no tienen otra función que la meramente decorativa, o para darle un pretendido aire de esoterismo. Pero discutir eso ya implica adentrarse en el análisis del argumento. Por nuestra parte, evitamos -quizás dejándolo para más adelante- indagar la manera en que estos términos se relacionan dentro de la serie, y nos limitamos a señalar que la novedad misma, permite el desarrollo de una nueva mitología. ¿Qué importancia tiene el cambio? Pues, como mitología, seguiría siendo una manera de figurarse el mundo. A través de un relato de ciencia-ficción, Hideaki Anno concibe un origen del hombre, su lugar en el universo, la relación con un supuesto plan divino, etc., con la originalidad de ser imaginado desde la perspectiva de los últimos años del siglo XX.

