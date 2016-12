Star Trek Continues: sigue el Viaje a las Estrellas

La legendaria serie Star Trek derivó en una compleja franquicia que, hasta ahora, suma media docena de spin-offs y una docena de películas. Sin embargo, para los aficionados esto no parece ser suficiente, al punto que han generado varias secuelas que mantienen en alto el espíritu del proyecto de Gene Rodenberry. Entre ellas se destaca Star Trek Continues como –tal vez– la más fiel reconstrucción de la serie original.

por Pablo Sapere

Cuando la NBC canceló en 1969 Viaje a Las Estrellas / La conquista del Espacio en su tercera temporada, no preveía lo que iba a pasar después. Claro, nadie, ni siquiera su creador Gene Rodenberry, podía adivinar que este programa que deambulaba entre los de más bajo rating del momento iba a terminar como el ícono de la TV de Culto. Es que la serie acercó por primera vez una Space Opera "adulta" a la TV, con una producción razonable, personajes entrañables y guiones en manos de muy respetables autores de ciencia ficción, como Robert Bloch, Norman Spinrad, Harlan Ellison, Richard Matheson, Fredric Brown o Theodore Sturgeon. Sin dificultades sedujo al pequeño pero organizado y efervescente fandom del género. A partir de ahí, las repeticiones y la sindicación no hicieron más que sumar adeptos.

Con el creciente culto alrededor de la serie, Rodenberry recuperó la confianza de los productores. Primero logró que se hiciera una modesta serie animada. Luego –al calor del éxito de Star Wars– se consolidó con una serie de películas y, finalmente y a unos veinte años del estreno de la serie original, se vería en las pantallas Star Trek: The Next Generation, lo que daría lugar a dieciocho años ininterrumpidos de series trekkies, varios de ellos con dos series en paralelo. El balance actual es de 79 episodios de Star Trek TOS (The Original Series, 1966-69), 22 de Star Trek TAS (The Animated Series, 1973-74), 178 de Star Trek TNG (The Next Generation 1987-94), 176 de Star Trek DS9 (Deep Space Nine, 1993-99), 172 de Star Trek VOY (Voyager, 1995-01) y 98 de Star Trek ENT (Enterprise, 2001-05).

La enorme cantidad de capítulos y horas de rayos catódicos no pueden disimular un dato que desencanta a los más fanáticos: Se van a cumplir 10 años sin una serie trekker en la pantalla chica, asunto que las dos películas recientes –el interesante reboot de J.J, Abrams– no alcanzaron a compensar. Cada tanto surgen rumores de un nuevo Enterprise tratando de llegar Where No Man Has Gone Before (ahora se habla de una serie exclusiva para Netflix, por ejemplo) pero son historias que suelen disolverse en el ciberespacio tan rápido como aparecen.

Lo cierto es que es en los grupos de seguidores donde la serie sigue viva. La lista de fan producciones es casi inabarcable: Star Trek Dark Armada, Encarta, Farragut, Starship Exeter, Hidden Frontier... Entre las más notables están Star Trek: Phase II (originalmente Star Trek New Voyages) que se da el lujo de contar con apariciones de varias figuras del elenco original, incluyendo a George "Sulu" Takei y Walter "Chekov" Koenig. Y, claro, Star Trek Continues, una producción que se promociona como la más fiel secuela de la serie original. Y no mienten. Es que esta propuesta retoma la idea original, con un perfil marcadamente vintage. Ya sea en su estructura narrativa, en su iluminación, en sus actuaciones, en su apariencia. Es que aquí, por ejemplo, el Enterprise por adentro se ve convenientemente hecho de cartón pintado (se filma en los decorados del Farragut Films Studio), y las naves en el espacio parecen colgar de hilitos como las viejas maquetas de los ´60 por más que estén hechas en CGI. Lo distintivo de Continues es que resistió a la tentación de "mejorar" el producto, ahorrándose los complejos despliegues de naves espaciales o FX que permiten las computadoras actuales y que se ven las producciones de aficionados, como en las mencionadas Farragut o Phase II.

Cómo con todas estas ¿"remakes"? Continues puede hacerse porque la CBS autorizó su realización, siempre y cuando se mantenga en un formato de producción sin fines de lucro. En este caso, el presupuesto apreció por el lado del crowfunding. Con esta financiación colectiva lograron recaudar más de cien mil dólares para darle el puntapié inicial al proyecto, que prevé una media de dos o tres episodios por año. Justamente, en el día de ayer publicaron en la red su tercera entrega.

Claro, lo primera sensación de ver alguno de estos episodios es que estamos frente a un gigantesco error de casting. Esta bien, el Kirk es convincente y el señor Scott tiene un parecido sobrenatural con el primitivo... pero ese Spock parece demasiado tierno, el Doctor McCoy está muy gordito, el Sulu actúa como si fuera "Buster", el muñeco de los Cazadores Mitos. Aquí necesitamos una suspensión de la incredulidad recargada, que nos permita creer que en algún desmoralizante universo paralelo así se vean nuestros héroes.

Superando esta traba, podemos sumergirnos en estas historias que formalmente se parecen mucho a la de los años sesenta.

Episodios

Hasta el momento Star Trek Continues ha entregado tres episodios y otras tantos mini episodios, que llaman "viñetas".

Episodio 1- Pilgrim Of Eternity (26 de mayo de 2013)

Secuela del episodio de la segunda temporada de TOS ¿Quién llora por Adonis? / Who mourns for Adonais? donde los miembros del Enterprise son secuestrados por un alienígena que asegura ser el dios griego Apolo. Lo notable es que Michael Forest repite su papel de dios heleno, cuatro décadas más viejo, claro. Hace un breve cameo otro con un personaje de mismo nombre, Jamie Bamber, el Lee "Apolo" Adama de Battlestar Galáctica 2004.

Episodio 2- Lolani (8 de enero de 2014)

Aquí el Capitán Kirk se enfrente a un complejo dilema moral cuando una esclava de Orión (una de esas cautivantes chicas verdes que ya aparecían en el piloto de la serie original) es rescatada por el Enterprise y debe decidir si liberarla o entregarla a su propietario legal, el perverso Zaminhon. En un golazo del casting, el forzudo y verde esclavista es interpretado por el inoxidable Lou Ferrigno el forzudo y verde personaje de El Increíble Hulk. Hasta el momento, de lo más sólido de Continues.

Episodio 3- Fairest Of Them All (15 de junio de 2014)

Espejo, espejito / Mirror, Mirror, de 1968, suele aparecer en varias encuestas en el podio de los mejores episodios de la franquicia. En aquel capítulo Kirk, Uhura, Scotty y McCoy -por un desperfecto en el transportador- terminan en un universo paralelo, donde todos son malvados, incluyendo a un barbado Spock.

En Fairest Of Them All la propuesta es volver a ese universo paralelo, justo cuando la tripulación "buena" abandona la nave y reaparece en escena el equipo "malo". Una interesante idea que hubiera necesitado algo más de rigor para cerrar adecuadamente.



Elenco

Star Trek Continues es creación de Vic Mignona, un muy reconocido y premiado actor de doblaje en EEUU (voz de populares series como Fullmetal Alchemist, Macross, Dragon Ball Z y muchísimas más). Autoproclamado como el mayor aficionado de Star Trek, participó en otras fan productions, como Phase II y Farragut (y probablemente de ahí vienen ciertas picas y rencores ineludibles en todo grupo de aficionados). Por supuesto, el tipo se reservó para si mismo el papel del Capitán James T. Kirk.

El resto del elenco se completa con Todd Haberkorn -otro experimentado actor de doblaje- como el Señor Spock, Larry Nemecek -conocido autor de libros sobre la franquicia- como el Doctor McCoy (reemplazado por Chuck Huber para el tercer episodio), Kim Stinger como la teniente Uhura (había participado en Phase II en el mismo papel), Chris Doohan -¡el hijo de James “Scotty” Doohan!- como Montgomery Scott y Frank Timahara -el oriental de Los Cazadores de Mitos- como el señor Sulu.

Continues es un doble viaje en el tiempo, que paralelamente nos lleva hacia el 2267 con los viajes de la nave Enterprise y también hacía atrás, cuando de chicos nos sentábamos frente a la tele a mirar las aventuras de esta tripulación. Porque, si lo pensamos bien, estamos frente un grupo de grandulones nostálgicos que juegan a Star Trek (¡Yo soy Kirk!- ¡Yo hago de Spock!). Pero... ¿Que somos nosotros más que unos grandulones nostálgicos jugando a ver (¡De nuevo y por primera vez!) Viaje a las Estrellas?

