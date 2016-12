Se prepara el XV festival Buenos Aires Rojo Sangre

A partir del 30 de octubre se realizará la decimoquinta edición del festival de cine de terror Buenos Aires Rojo Sangre. La gran novedad para este año es la extensión hasta el 9 de noviembre, con lo que totalizará 11 días dedicados al cine independiente de género de todo el mundo. El festival copará el Complejo Monumental, brindando una oportunidad única para acercarse a un tipo de cine que no se ve, ni en el circuito comercial, ni en otros festivales.

ADELANTO DE LA PROGRAMACIÓN

Esta edición el BARS tendrá tres competencias simultaneas de largometrajes. La tradicional Competencia Internacional, que reflejará el panorama del cine de género independiente de todo el mundo, con títulos como las españolas Asmodexia (Marc Carreté) y Wax (Víctor Matellano), las británicas The Canal(Ivan Kavanagh) y Devil's Tower (Owen Tooth), la francesa Horsehead (Romain Basset), la estadounidense Time Lapse (Bradley King), la canadiense The Drownsman (Chad Archibald) y la alemana Stereo (Maximilian Erlenwein). Por el lado nacional habrá títulos como Naturaleza Muerta (Gabriel Grieco), El Desierto (Christoph Biehl) y Corazón Muerto (Mariano Cattaneo).

La Competencia Iberoamericana hará foco en la creciente producción de habla hispana con la chilena Perfidia (Lucio A. Rojas), la venezolana La casa del fin de los tiempos (Alejandro Hidalgo), la española La mujer que hablaba con los muertos (César del Álamo), junto con las argentinas Errata (Ivan Vescovo),La secta (Ernesto Aguilar), Buscando la esfera del poder (Tetsuo Lumiere), Jorge y Alberto contra los demonios neoliberales (Gonzalo y Hernán Quintana) yLos Super Bonaerenses (Germán Magariños).

Por su parte, la nueva Competencia Bizarra se mete entre las producciones más extrañas y divertidas de todo el mundo, con cintas como la turca Böcek(Bora Tekay), la estadounidense Cosplay Fetish Battle Dromes (Gregg Golding) y la canadiense Bloody Knuckles (Matt O'Mahoney), junto a delirantes producciones nacionales como El Onanista Perturbado (Georgina Zanardi).

Por supuesto, estará el habitual certamen de cortometrajes y varias secciones paralelas.

ACTIVIDADES ESPECIALES

Como todos los años habrá mesas redondas y espacios de formación. Se presentarán los libros Pesadilla Americana, el cine de David Lynch; Cuentos de la Abadía de Carfax 4; Cuentos ancestrales de brujos; D-culto nacional y El cine de terror en Argentina: producción, distribución, exhibición y mercado. Se realizarán las charlas Historia de las historias de terror y un Homenaje a los Bolsilibros de Horror, Erotismo y Delirio. Además se realizará el ya tradicionalTaller Hacé tu Corto! Estas actividades serán con entrada gratuita (sujeto a la capacidad de la sala).

EL FESTIVAL

Buenos Aires Rojo Sangre es el más antiguo festival de cine fantástico de Latinoamérica. Con una trayectoria de 15 años, el BARS es un espacio de encuentro y exhibición del cine fantástico de todo el mundo. Con el tiempo se constituyó en un espacio de resistencia para los creadores argentinos de cine de género. Realizadores que cada vez ganan más espacio dentro del panorama de la cinematografía argentina.

Nacido en 2000 como una muestra de cine independiente de género, y desde 2004 con el formato de festival competitivo, el Buenos Aires Rojo Sangre es hoy una cita obligada para los amantes del género y para el público deseoso de entrar en contacto con un cine que no se ve en otros festivales.

APERTURA Y CIERRE

El festival abrirá sus actividades con la película Así en la tierra como en el cielo (As above, so below) del estadounidense John Erick Dowdle, reconocido por films como Cuarentena y La reunión del diablo. El cierre será Dios Local, segundo film del uruguayo Gustavo Hernández, director de La Casa Muda, multipremiada película que ya tuvo su remake estadounidense.

XV festival Buenos Aires Rojo Sangre: en el Complejo Monumental - Lavalle 836, Ciudad de Buenos Aires.

SITIO OFICIAL www.festivalrojosangre.com.ar

Valor de la entrada: $25