Naturaleza Muerta, entrevista a Gabriel Grieco - Monday 02 de Marzo del 2015 | 9:42

Siete preguntas a Gabriel Grieco, director de Naturaleza Muerta

El próximo jueves se estrena comercialmente Naturaleza Muerta un "thriller vegano" que recorrió una gran cantidad de festivales de cine en todo el mundo. Aquí hablamos con su director, Gabriel Grieco, viejo batallador del cine independiente y del BARS.

Entrevista por Elian Aguilar

1- ¿Quién es Gabriel Grieco?

Todavia no lo se. Sigo buscando mi destino apasionado por el cine y las artes audiovisuales.

2- ¿Por qué decidiste ser director de cine?

No se si lo decidí. De chiquito me invadió esta pasión por el rodaje, que se apoderó de mi. Es como un virus o estar poseído, una vez que entra en tu cuerpo no te podes librar. A veces pienso que si me hubiesen apasionado las matemáticas, administración de empresa o contador mi vida seria distinta, y quizás un poco mas ordenada. Pero el virus que se introdujo en mi fue el del cine, y aquí sigue la lucha. El único antídoto es filmar.

3- ¿Cuáles fueron los trabajos previos a "Naturaleza Muerta"?

Naturaleza Muerta es mi primer película. Asi que soy un primerizo en esto. Pero es verdad que realice varios cortometrajes antes, con los que pude practicar y empezar a aprender, algunos cortos que me gustan son “Bar Imperial” o “Griscelda” que se vieron en el BARS. Despues tuve la posibilidad de seguir la practica en el mundo comercial y del videoclip trabajando con muchos artistas y aprendiendo mucho.

4- ¿Qué es "Naturaleza Muerta"?

Naturaleza Muerta es un Thriller que hacia el final se transforma en una peli de terror, con elementos de Slasher. Pero durante buena parte del metraje es un clásico policial de suspenso (whodunit).

5- ¿Cuáles son los pro y contras de hacer terror en Argentina? ¿Qué tuviste en cuenta en el rodaje y en la post-producción para lograr una cinta terrorífica?

A priori parece que tenemos mucho en contra. La falta de experiencia y de tradición por el genero en el país; la falta o limitación de recursos… Pero si te poner a pensar bien, y vez más alla de esa superficialidad, tenemos los mejores “pros”, lo más importante: la independencia. Al no existir una industria grande en la region, nosotros podemos tener el “corte final” de nuestra película y hacerla como nos parece, eso es algo que no pasa en casi ningún lugar del mundo, y que acerca a los directores a la categoría de “autores” / “artistas” o “artesanos del metraje” , cosa casi imposible en los grandes presupuestos del género. Ademas gracias a la movida “under” que crece en el pais hace años, empieza a gestarse una apertura y se empieza a respetar al genero desde los canales oficiales. Hoy por hoy tenemos un INCAA con un recambio generacional importante que mira hacia lugares donde antes no miraba, y eso significa , apoyo del estado para hacer este tipo de cine (el nuevo concurso blood window lo confirma) , cosa que años atrás era impensado. Esto es muy importante y tenemos que valorarlo, estamos ante el comienzo de una nueva etapa para el genero cosa que otros países latinoamericano aun no lograron. En rodaje , tuve en cuenta analizar los recursos que tenia a la mano, y luego reescribir el guion para explotarlos al máximo, y creo que funciono. Si bien se nota que es bajo presupuesto parece una peli mucho mas grande o cara de lo que realmente fue.

6- ¿Por qué elegiste hacer una película de este género? Basicamente porque amo el genero. Con el esfuerzo que lleva hacer una película creo que hay que elegir lo que a uno le guste mas, por lo menos al principio, cuando todo es mas difícil. Por que sino abandonas en el intento. Claro que podría haber elegido otros caminos más fáciles, algun drama neorrealista? o comedia romantica?. Ambos me gustan. Pero ninguno me apasiona tanto como el cine de genero. Y reflexionando una vez mas sobre el asunto… me doy cuenta que estaba en lo cierto. Se cerraron tantas puertas al comienzo, que si este proyecto no hubiera sido algo pasional no se si hubiera llegado a la recta final.

7- ¿Cómo sigue tu vida laboral ahora? ¿Próximos proyectos?

La verdad muy bien. Tengo dos películas en carpeta y muchos proyectos para posibles filmes. El tiempo dirá. Hacer cine lleva mucho tiempo, y requiere de muchos factores, que si el milagro los reúne en un dia de rodaje, puede, tal vez, ocurrir ese momento mágico. Es difícil y poco controlado aun en circunstancias favorables. Pero vale la pena. Siempre.

Más sobre Naturaleza Muerta: https://www.facebook.com/naturalezamuerta

Festival Buenos Aires Rojo Sangre

www.festivalrojosangre.com.ar