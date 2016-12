- Llega el 17º Buenos Aires Rojo Sangre

A partir del 27 de octubre comenzará la decimoséptima edición del más antiguo festival de cine fantástico de Latinoamérica, el Buenos Aires Rojo Sangre. Este año el BARS contará con homenajes, invitados especiales, clásicos en 16mm y una selección de lo mejor del cine independiente de todo el mundo.

Ruggero Deodato: Invitado de honor

Este año visitará el festival el gran realizador italiano Ruggero Deodato, quien viene a presentar su nueva película Ballad in Blood. Deodato es mundialmente reconocido por sus sangrientas producciones como La Hiena (House on the Edge of the Park, 1980), Cut and Run (1985) y Holocausto Caníbal (1980), película siempre presente en los listados de las más polémicas de la historia del cine.

La venganza del sexo: 50 años

Este año la imagen del BARS –ilustrada por el artista Flavio Greco Paglia– reivindica la menospreciada película argentina La venganza del sexo, a 50 años de que Emilio Vieyra iniciará su rodaje. Esta obra cumbre de la ciencia ficción psicotrónica se exhibirá en una función especial en 16mm.

Programación

Lo competencia internacional incluye exponentes de los más variados géneros, como las artes marciales salvajes de la nipona Karate Kill (Kurando Mitsutake), el slasher sobrenatural de las estadounidenses Tonight she comes (Matt Stuertz) y Cold Moon (Griff Furst), la animación crepuscular de la española Psiconautas (Alberto Vázquez, Pedro Rivero), la comedia de muertos vivos de la austriaca Attack of Lederhosen Zombies (Dominik Hartel), la ciencia ficción de la sueca Origin (Andreas Climent & André Hedetoft) y la acción de la filipina Nilalang (Pedring López).

Como siempre, el BARS dedica varias de sus páginas a la producción nacional, incluyendo tanto las producciones más grandes como Ataúd Blanco: El Juego Diabólico (Daniel de la Vega), La valija de Benavidez (Laura Casabe) y 5am (Ezio Massa) o las que se hacen off INCAA, como Proyecto L (Sergio Albornoz, Ricardo Ryzak), El día que prohibieron el asado (Gonzalo Duro), Endohell (Germán Favier), Phil Marcus investigador privado (Silvio Farah), El puterío de los horrores (Georgina Zanardi) o Videoclub (Fabián Moreno).

En esta edición el Rojo Sangre persiste en apostar por el cine de género latinoamericano, incluyendo producciones como las brasileras A percepçao do medo (Armando Fonseca, Kapel Furman) y Através da sombra (Walter Lima Jr.), la peruana Maligno (Francisco 'Paco' Bardales y Martín Casapía) y la chilena Gritos del Bosque (Jorge Olguín) o la mexicana Inicuo (Alejandro G. Alegre).

También por el Rojo Sangre pasarán algunas de las películas más esperadas dentro del cine fantástico internacional como la sangrienta producción holandesa The Windmill Massacre (Nick Jongerius) o el inquietante policial japonés Creepy (Kiyoshi Kurosawa). De todas maneras no faltará lugar para algunas gemas ocultas, quizás futuros clásicos bizarros, como Badass Monster Killer (Darin Wood) o Frankenstein Created Bikers (James Bickert).

En cuanto clásicos, la ya tradicional selección del Cineclub La Cripta estará dedicada a la proyección en 16mm de películas de ciencia ficción, como Invasión (Alan Bridges - UK, 1966), El planeta fantasma (William Marshall - USA, 1961) y La Resurrección De Zachary Wheeler (Bob Wynn. USA, 1971)

Función de Apertura

El festival abrirá sus actividades con el preestreno de La resurrección del mal –de Distribution Company–, dirigida por Andrew C. Erin y protagonizada por Julie Benz, Josh Stamberg y un gran elenco. La apertura es auspiciada por Cunnington.

Crowdfunding

Este año el festival recurrió a una novedosa forma de completar su financiamiento: el crowdfunding. Complementando sus fuentes económicas tradicionales –venta de entradas y merchandising junto con apoyos públicos y privados– el BARS recurrió al financiamiento colectivo para cubrir una parte de sus gastos. El resultado de la campaña fue mayor al esperado, gracias al apoyo y el cariño de su público.

Buenos Aires Rojo Sangre es el más antiguo festival de cine fantástico de Latinoamérica. Con una trayectoria de 17 años, el BARS es un espacio de encuentro y exhibición del cine fantástico de todo el mundo. Con el tiempo se constituyó en un punto de resistencia para los creadores argentinos de cine de género. Realizadores que cada vez ganan más espacio dentro del panorama de la cinematografía Argentina. Nacido en 2000 como una muestra de cine independiente de género, y desde 2004 con el formato de festival competitivo, el Buenos Aires Rojo Sangre es hoy una cita obligada para los amantes del género y para el público que quiere entrar en contacto con un cine que no se ve en otros festivales.



www.festivalrojosangre.com.ar