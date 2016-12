- Llega el 16º festival de cine fantástico Buenos Aires Rojo Sangre

A partir del 12 de noviembre se realizará la decimosexta edición del festival de cine de terror, fantástico y bizarro Buenos Aires Rojo Sangre. El festival copará tres salas del Lavalle Multiplex, brindando una oportunidad única para acercarse a un tipo de cine que no se ve ni en el circuito comercial ni en otros festivales.

UN PANORAMA DEL CINE FANTÁSTICO MUNDIAL

El festival estará conformado por varias secciones competitivas, que buscarán premiar lo más sobresaliente de la producción independiente de género de todo el mundo .

Entre las producciones internacionales se destacan la polémica cinta finlandesa Bunny the Killer Thing (Joonas Makkonen), la terrorífica producción canadiense Bite (Chad Archibald), la animación martiniquense Battledream Chronicle (Alain Bidard), la misteriosa producción de la India Ludo (Qaushiq Mukherjee, Nikon), el homenaje al cine italiano de la canadiense The Editor (Adam Brooks), la divertida producción australiana Australiens (Joe Bauer), la actualización de la clásicas vampiras homoeróticas de la española Vampyres (Víctor Matellano), la exótica producción nigeriana Kpians the feast of souls (Stanlee Ohikhuare), la enigmática película rusa III (Pavel Khvaleev). Además habrá películas de Suecia, Alemania, Malta, Estados Unidos y Gran Bretaña.

Por otro lado el festival le marcará el pulso al cine de género latinoamericano con las chilenas Sendero (Lucio A. Rojas) y Toro loco sangriento (Patricio Valladares), las mexicanas Los parecidos (Isaac Ezban), Atroz (Lex Ortega), Me quedo contigo (Artemio Narro) y Scherzo Diabólico (de nuestro Adrián García Bogliano); las brasileñas Condado Macabro (André de Campos Mello, Marcos DeBrito), As Fábulas Negras (Rodrigo Aragão, Petter Baiestorf, Joel Caetano y el gran Zé do Caixao) y A Maldição do Sanguanel (Demari, Ghiorzi, Giovanella, Guerra), la colombiana Lamentos (Julian Casanova Ramirez), la venezolana El Infierno de Gaspar Mendoza (Julián Balam).

Es para destacar la visita al país del director cubano Eduardo del Llano, director de Omega 3, la primera película de ciencia ficción realizada en la isla.

Y por supuesto, y como todos los años, el BARS enarbola la bandera de ser la mayor vidriera de la producción nacional de cine género , con películas como la superproducción independiente Daemonium: Soldado del inframundo (Pablo Parés), el film de ciencia ficción El expediente Santiso (Brian Maya), el horror gótico de Resurrección (Gonzalo Calzada), el homenaje al giallo de Francesca (Luciano Onetti), el terror de Hotel Infierno (Marcos Palmieri), el thriller psicológico Presagio (Matías Salinas), el realismo mágico de Un cuento latinoamericano (Juan Manuel Rampoldi), el policial de Testigo Íntimo (Santiago Fernández Calvete), el documental El sistema Gorevisión: Cine Z, micropolítica y rocanrol (Valentin Javier Diment), la ultraindependencia de Reencarna perros, Karma y Balas (Marcelo Leguiza), la desopilante e incorrecta Grasa (Pablo Marini, Pablo Parés), la sobrenatural Los inocentes (Mauricio Brunetti), la minimalista Necromancia (Ernesto Aguilar), la atrapante La casa de los opas (Mariano Rosa), la producción independiente cordobesa Mirlos de Arkansas ( Pablo Vergara), la divertida La muerte juega a los dados (Martín Riwnyj), la bizarra Hard Cop vivir y dejar matar (Juan Gabriel Coñuel).

CORTOMETRAJES

El Buenos Aires Rojo Sangre sigue confiando en los cortometrajes como espacio de expresión y de surgimiento de nuevos cineastas. Para edición se programaron más de 130 cortos de 13 países diferentes, 36 de ellos participando en la sección competitiva.

FUNCIONES ESPECIALES

Durante el festival, el Cineclub La Cripta hará un homenaje a los clásicos ciclos televisivos como Sábados de Super Acción, proyectando las propias copias que se usaban en los canales –en 16mm y dobladas– películas como Psychomania (Don Sharp, 1973), La tumba del vampiro (John Hayes, 1972) y Rasputín el monje loco (Don Sharp, 1966) que servirá también como homenaje al gigantesco Christopher Lee.

La función de apertura será con Los huéspedes, la esperada nueva película de M. Night Shyamalan.

Por otro lado, el cierre correrá por cuenta de Pos Eso (Samuel Ortí Martí), la divertida animación española con voces de figuras como Santiago Segura y Álex Angulo.

ACTIVIDADES GRATUITAS

Como todos los años el BARS propondrá una gran cantidad de actividades gratuitas, en esta ocasión no solo usará la propia sede del festival, si no que también aprovechará la gran capacidad del Auditorio de Radio Nacional.

Entre las propuestas se destaca el habitual espacio formativo ¡Hacé tu corto! donde se muestran los conceptos y trucos a la hora de contar una historia terrorífica y llevarla a la pantalla.

También habrá presentaciones de libros, charlas y mesas debate, como El boom de los juegos de mesa argentinos, Una tarde en el Circo… del Horror, Presentaciones de novedades de Cinefania, ediciones Ignotas y Fan ediciones (con propuestas como las publicaciones El Libro de Oro Weird Western, El leñador de hojalata de Oz, Latidos: el pulso del cine argentino, Manual de cine de género), Lo siniestro en la literatura argentina y Porno Argento! Historia del cine nacional Triple X.

JURADOS

Los premios –la siniestra figura de El Pombero esculpida por Enzo Giordano– serán decididos por prestigiosas figuras, como el actor Luis Ziembrowski (El eslabón podrido, Kriptonyta), el crítico y programador Marcelo Panozzo (BAFICI), el realizador Martín Desalvo (El día trajo la oscuridad), el pornógrafo César Jones (Visiones de un erotómano, Toda en la boca), el director Emiliano Romero (Topos, Sarah), el gestor cultural Federico Ambrosis (FESAALP), el periodista Andrés Valenzuela (Pagina/12), el montajista y asesor técnico Nicolás Leonardo Vetromile (Compañeros casi amigos, Radio Olmos) y el director Germán Magariños (Goretech, Los Super bonaerenses).

Por otro lado, sobre el cierre del festival el jurado compuesto por Hernán Findling (La Memoria del Muerto, Diablo), Magali Nieva Umansky (La Pesada Valija de Benavidez, Malditos Sean), Martin Desalvo (El Dia Trajo la Oscuridad, Malicia) y Santiago Fernández Calvete (La Segunda Muerte, Testigo Íntimo) entregarán el premio del concurso de guiones de largometrajes de terror organizado por el festival, el primero de su tipo que se hace en el país.

EL FESTIVAL

Buenos Aires Rojo Sangre es el más antiguo festival de cine fantástico de Latinoamérica. Con una trayectoria de 16 años, el BARS es un espacio de encuentro y exhibición del cine fantástico de todo el mundo. Con el tiempo se constituyó en un punto de resistencia para los creadores argentinos de cine de género. Realizadores que cada vez ganan más espacio dentro del panorama de la cinematografía Argentina. Nacido en 2000 como una muestra de cine independiente de género, y desde 2004 con el formato de festival competitivo, el Buenos Aires Rojo Sangre es hoy una cita obligada para los amantes del género y para el público que quiere entrar en contacto con un cine que no se ve en otros festivales.

El BARS es organizado por QuintaDimension.com y Findling Films con la colaboración de VideoFlims distribución. Es apoyado por el Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales (INCAA) y fue declarado de interés por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

16° festival de cine de terror fantástico y bizarro Buenos Aires Rojo Sangre, del 12 al 22 de noviembre de 2015 en Monumental Lavalle Multiplex, Lavalle 836 Ciudad de Buenos Aires. Valor de la entrada: $30 por función .

www.festivalrojosangre.com.ar

www.facebook.com/BuenosAiresRojoSangre

TW @rojosangre