Charlando con Javier Diment

Muchos se preguntan ¿Quién es Javier Diment?. Este extraño personaje que lleva por primer nombre "Valentín" es un multitasking del cine Argentino. Guionista, Productor, Director, Actor, Montajista, Músico... ninguna categoría cinéfila queda fuera de su radar creativo.

Participó y realizó sendas películas que fueron vistas en nuestro festival, además de estrenar comercialmente su película de terror "La memoria del muerto" con gran repercusión. "El propietario", "El sentido del miedo (Beinase)", y "Parapolicial Negro: Apuntes para una prehistoria de la triple A" son algunas de sus películas como director, y ahora se suman "El sistema Gorevisión" y "El eslabón podrido".

Aprovechamos su ajustada agenda viajera para realizarle algunas preguntas sobre ésta última película, recién presentada en Cannes, y el cine en general.

BARS: ¿Qué representa el cine para vos?

Valentín Javier Diment: Viendo películas y leyendo libros pasé muchísimos de los mejores momentos de mi vida. Por eso me pareció natural, cuando hubo que empezar a pensar en qué hacer de mi vida, apuntar en esa dirección, en aquello que tengo de modo tan intenso asociado con el placer. Después... cambia todo el tiempo. A veces es un oficio maravilloso, a veces un quilombo insoportable, a veces un desafío apasionante, a veces un trabajo casi rutinario... No se todavía, me falta mucho camino por recorrer.



B¿Qué es "El Eslabón Podrido"?

VJD: El eslabón podrido es una instancia más en ese recorrido del que hablaba recién. Es una fábula trágica, un drama rural, que abreva en el horror, algo en la comedia, pero que lo que busca es inventar un mundo, y seguir en ese mundo, lo más de cerca posible, a los personajes que lo habitan. Dejar que esos personajes sean los que marcan los tiempos y los climas, en vez de adaptarse a una estructura que exija los movimientos desde afuera. Además no se, estoy terminándola, y la verdad es que calculo que hasta que no la muestre muchas veces con diversos públicos no voy a terminar de entender bien qué es El eslabón podrido. Por ahora te diría que es un cuento, una historia, que si te dejás llevar es apasionante e intensísima. Con unas actuaciones impresionantes, arte y fotografía buenísimos, momentos muy emotivos y de mucha sutileza e intimidad, y momentos de violencia gore que explotan. Qué se yo, la verdad que estoy re contento con lo que va apareciendo de esta peli.



B: ¿Qué estuviste haciendo en en Cannes? ¿Cómo llegaste ahí?

VJD: Me invitó la gente del INCAA, de Blood Windows. Me preguntaron si les podía mandar un dcp de la película para organizar una proyección. Les dije que tenía el corte final pero me faltaba la post de sonido y el color, y las músicas eran de referencia. Ellos la habían visto y me dijeron que les interesaba igual. Me puse las pilas, investigué un poco por internet, aprendí y me hice el dcp con un programita gratis (que, al margen y para los que se interesen en el tema, recomiendo: se llama DCP-O-Matic, y ni tenés que hacerlo desde secuencia de imágenes lo hace directo de un .mov), y se los mandé, y luego me dijeron que si me interesaba ir, ellos me pagaban el pasaje. Y la verdad es que eso como primer pasito en el camino de una película es espectacular. Así que fui. Y me dediqué a tratar de que vaya la mayor cantidad de gente posible a ver la película (repartí volantes, pegué afiches, pegué calcomanías en los baños, todo eso que se hace para promocionar una peli), y traté de contactar gente de festivales y agentes de venta a ver si lograba arrancar con la movida. E investigar un poco todo ese delirio, nunca había ido a Cannes y no entendía nada, es muy flashero todo, lleva tiempo hacerse una foto más o menos clara de todo ese movimiento. Todavía no se bien qué resultados concretos tendrá esa vuelta que hice por ahí, pero el hecho de haber estado en Cannes, que hayan salido un par de críticas espectaculares de la película, haber conocido gente interesante para el camino de la peli, es espectacular. Quedé profundamente agradecido con el INCAA y Blood Window, que se movieron muy bien, con inteligencia y generosidad. Hasta sacaron el la Hollywood Reporter un aviso de página entera de promoción de la película el día que la proyectaron. Impresionante.



B: ¿Cómo continúa tu futuro profesional?

VJD: Todavía tengo que terminar la película. Hay que empezar a darle máquina, a ver cómo funciona en el circuito de festivales, ver cuándo estrenar acá, tratar de recuperar un poco de la muchísima guita que perdí y con la que me endeudé para poder terminarla, y mientras estoy escribiendo un par de guiones como para seguir. Básicamente se trata de seguir filmando siempre.

