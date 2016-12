Asterisco, festival de cine LGBTIQ, relee clásicos del cine fantástico

Entre el 3 y el 8 de junio, se realizará en Buenos Aires Asterisco, el primer festival internacional de cine LGBTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queers). Asterisco sigue el camino temático de los festivales autogestivos sobre diversidad sexual como Diversa (realizado hasta 2009) y Libercine, pero con un presupuesto sólido, lo que permite llevar la propuesta a otro nivel.

Dentro del tema que nos ocupa -el cine fantástico, claro- la amplia programación del festival incluye la sección "Vampiras lesbianas y otros monstruos homoeróticos" que busca releer varios clásicos del horror británico. Por un lado, se propone recorrer la saga Karnstein, la trilogía de vampiras lesbianas de la Hammer, con Amores de vampiros (The Vampire Lovers - Roy Ward Baker, 1970), protagonizada por Peter Cushing e Ingrd Pitt, basada en la clásica narración Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu. Estrenada con gran éxito "provocó -señala el catálogo del festival- un pequeño boom del cine de vampiros lésbicos." Ataúd para un vampiro (Lust for a Vampire - Jimmy Sangster, 1971), con la explosiva danesa Yutte Stensgaard, donde "la sexualidad queer, el lesbianismo y el vampirismo existen en esta película en una irreflexiva y difusa significación: se trata de fuerzas malignas contra las cuales el hombre heterosexual debe luchar". Finalmente, se proyectará Las Hijas de Drácula (Twins of Evil - John Hough, 1971), con Peter Cushing y las gemelas Collinson, aclarando que "el componente lésbico es mínimo en esta tercera parte de la saga".

Por otro lado, se verán algunas joyitas ochentosas de Clive Barker. Como la mítica "Hellraiser El Pacto" (Hellraiser - Clive Barker, 1987) "el sentido de la moda del activismo queer impregna la obra completa de Barker, especialmente en la saga de Hellraiser, en la que se hace referencia al sadomasoquismo y a la cultura urbana primitiva del body-piercing y la escarificación". También estará Hijos de la noche (Nightbreed - Clive Barker, 1990) "Barker hace de su Hijo de la noche algo espectacularmente queer, especialmente en su diseño de producción y en su sensual ingenio".

En otras sección del festival, se puede destacar el documental To Be Takei de Jennifer M. Kroot, sobre el querido George "Sulu" Takei.

El festival Asterisco -programado por Albertina Carri, Diego Trerotola y Fernando Martín Peña- se realizará en el Espacio INCAA Gaumont, Malba Cine, Bama cine arte, Auditorio Leonardo Favio, Fundación Proa, Casa Brandon, Universidad Torcuato Di Tella y la ENERC. El valor de las entradas varía según la sede. Por ejemplo, en el Auditorio Leonardo Favio y en la ENERC la entrada es gratuita, en BAMA y Gaumont $10, en el MALBA $15 y en Fundación Proa $20.

Asterisco cuenta con la organización de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con apoyo del INCAA, la Universidad de Tres de Febrero (UNTREF) y Canal Encuentro.

Info, programación y horarios www.festivalasterisco.gob.ar