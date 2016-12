Arte Dragón 2014, expo de Ciruelo Cabral en Buenos Aires

El ilustrador argentino -radicado en España- vuelve al país para presentar sus pinturas, petropictos e ilustraciones.

Desde el 17 de julio y hasta fines de septiembre, el artista plástico Ciruelo, especialista en arte fantástico y conocido como “el señor de los dragones”, presentará en la Ciudad Cultural Konex su Arte Dragón 2014.

Para la ocasión se inaugurará una nueva sala de arte en el Konex, donde se exhibirán 50 nuevas pinturas, más de 30 petropictos (piedras pintadas), ilustraciones de su cuaderno de magia, habrá performances en vivo del artista -trabajando sobre piedras y telas-, y una impactante instalación con proyecciones (mapping: creación de imágenes, videos y sonidos sobre castillos y dragones). Además, el artista dialogará con su público en el marco de “talleres de preguntas”.

Ciruelo nació en Buenos Aires, en 1963. De joven comenzó a trabajar en una agencia de publicidad hasta los veintiún años, cuando se convirtió en ilustrador independiente. En 1987 viajó a Europa y se estableció en Sitges, Barcelona. Trabajó para editores de España, Inglaterra, Estados Unidos y Alemania. Realizó las portadas de la trilogía Chronicles of the shadow war, escrita por George Lucas, el famoso director de cine. Ilustró muchas portadas de álbumes de rock, por ejemplo, The 7th song de Steve Vai. En 1997 se editó el libro Luz, the art of Ciruelo, que reúne más de 160 ilustraciones a color y varios dibujos a lápiz distribuídos en 128 páginas. En el año 2000 se publicó su cuarto libro personal, Magia, the Ciruelo sketchbook, un libro de bocetos y dibujos a lápiz y tinta.

Expuso su muestra de ilustraciones y petropictos en Milán, Barcelona, Pekín y en ciudades de Estados Unidos. Realizó dos pinturas para la colección personal de George Lucas con temática de su primer película THX 1138. También hizo tapas para la revista Heavy metal. En 2008 se editó su libro Hadas y dragones en el cual Ciruelo se perfila decididamente como escritor además de ilustrador. En 2010 se publicó Cuaderno de sueños de Ciruelo, con dibujos y textos del artista. En 2012 se publicó Infinito interior, típico art book con más de noventa pinturas y una sección sobre petropictos.



Del 17 de julio al 28 de septiembre.

En vacaciones de invierno: de martes a domingo de 14 a 20 horas.

Luego, de jueves a domingo de 14 a 20 horas.

Entrada: desde $ 65